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Disney экранизирует Жюля Верна. За сериал взялся сценарист «Синдбада»

Disney расскажет историю капитана Немо в формате сериала. Как стало известно изданию The Hollywood Reporter, продюсер и сценарист Джеймс Дормер создаст десять эпизодов.

Зрители узнают о молодости капитана Немо, когда он — индийский принц, восставший против владычества Британии на родине и потерявший семью, — собирает команду и отправляется в плавание на «Наутилусе». В сериале герой продолжит «сражаться с врагами и откроет для себя волшебные подводные миры».

Съёмки стартуют в начале 2022 года. О локациях, как и о касте, пока что ничего не известно. Для Дормера это не первый подобный приключенческий проект: в 2012–2013 годах он работал над сериалом о приключениях моряка Синдбада.

Авторы обещают, что историю капитана Немо подадут «захватывающе» и с юмором.

Капитан Немо у Жюля Верна фигурирует в «20 тысячах лье под водой» и в «Таинственном острове».

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Комментарии (2)

Cashmare
страшно подумать, какого цвета, пола и ориентации будет капитан немо
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