Disney экранизирует Жюля Верна. За сериал взялся сценарист «Синдбада»

Disney расскажет историю капитана Немо в формате сериала. Как стало известно изданию The Hollywood Reporter, продюсер и сценарист Джеймс Дормер создаст десять эпизодов.



Зрители узнают о молодости капитана Немо, когда он — индийский принц, восставший против владычества Британии на родине и потерявший семью, — собирает команду и отправляется в плавание на «Наутилусе». В сериале герой продолжит «сражаться с врагами и откроет для себя волшебные подводные миры».



Съёмки стартуют в начале 2022 года. О локациях, как и о касте, пока что ничего не известно. Для Дормера это не первый подобный приключенческий проект: в 2012–2013 годах он работал над сериалом о приключениях моряка Синдбада.

