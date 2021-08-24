В новой части весь мир знает, что за маской супергероя скрывается Питер Паркер. Устав от внимания, персонаж Тома Холланда приходит к Доктору Стрэнджу и просит сделать так, чтобы все забыли, что он — Человек-паук. Гений соглашается, но всё идет не по плану: Доктор в исполнении Бенедикта Камбербэтча нечаянно нарушает «стабильность пространственно-временного континуума».

В Сети появился первый официальный трейлер «Человека-паука: Нет пути домой». Ролик 24 августа появился на YouTube-канале Sony Pictures.

Судя по ролику, в новой части одним из главных злодеев станет Доктор Осьминог, сыгранный Альфредом Молиной. Антагонист известен фанатам по фильму про Человека-паука 2004 года. Также в одном из кадров появляется бомба, принадлежащая Зелёному Гоблину. Персонаж остаётся за кадром, но зрители слышат его смех.

Режиссёром ленты выступает Джон Уоттс, создавший две предыдущие части — «Возвращение домой» и «Вдали от дома».



Фанаты так ждали хотя бы каких-то подробностей о новой картине, что нашлись те, кто до премьеры слил в Сеть недоделанный трейлер, переснятый мобильным телефоном с другого устройства.



В 2020 году по интернету разошлись кадры со съёмочной площадки, на которых два человека — предположительно, Том Холланд и Зендая — прыгают вниз с высокой площадки, исполняя трюк.



Релиз ленты в России назначен на 16 декабря 2021 года.

