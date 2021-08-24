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После массовой драки на юго-западе Петербурга задержали четверых. Они ранили соотечественника

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после драки на Красносельском шоссе

Группа иностранцев оказалась в отделе полиции после массовой драки в Горелово. Подозреваемых нашли не сразу.

Как стало известно «Фонтанке» 24 августа, уголовное дело о хулиганстве возбудили накануне, в тот же день были задержаны три гражданина Узбекистана и россиянин. Еще за день до того в отделе побывали 14 человек, среди них граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. После проверки документов почти всех отпустили, несколько человек получили протоколы за нарушение правил пребывания в стране и штраф в 500 рублей, один мигрант ждет суда и, вероятно, выдворения.

Искала полиция того, кто ранил 22-летнего иностранца у дома 54 по Красносельскому шоссе. Два дня назад его доставили в больницу с проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии. Четверо задержанных ждут решения по мере пресечения в изоляторе временного содержания.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закон.чились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Wernum
Горелово - это юго-запад.
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