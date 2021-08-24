После массовой драки на юго-западе Петербурга задержали четверых. Они ранили соотечественника

Группа иностранцев оказалась в отделе полиции после массовой драки в Горелово. Подозреваемых нашли не сразу.
Как стало известно «Фонтанке» 24 августа, уголовное дело о хулиганстве возбудили накануне, в тот же день были задержаны три гражданина Узбекистана и россиянин. Еще за день до того в отделе побывали 14 человек, среди них граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. После проверки документов почти всех отпустили, несколько человек получили протоколы за нарушение правил пребывания в стране и штраф в 500 рублей, один мигрант ждет суда и, вероятно, выдворения.
Искала полиция того, кто ранил 22-летнего иностранца у дома 54 по Красносельскому шоссе. Два дня назад его доставили в больницу с проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии. Четверо задержанных ждут решения по мере пресечения в изоляторе временного содержания.