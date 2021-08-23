Как пишет 23 августа 47news, с заявлением на поведение беспородного кота Пушка в администрацию Бегуницкого сельского поселения обратилась петербурженка Наталья. Она живет в деревне Ославье, через дорогу от участка владельца животного, местного старосты Евгения Попова.

«Прошу принять меры по Попову, который имеет домашнее животное — кошку, которая около 23 часов сидела у моего забора, дразнила собак. Периодически ходит на участок и охотится на моих птиц», — говорится в заявлении.

