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Дразнил собак и охотился на птиц. В Ленобласти написали заявление на кота-хулигана

В Ленобласти женщина написала заявление на соседского кота

В Ленобласти женщина устала от выходок соседского кота и подала на него жалобу. Хозяину животного пришла повестка об обязательной явке.

кот Пушок
кот ПушокФото: 47news
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Как пишет 23 августа 47news, с заявлением на поведение беспородного кота Пушка в администрацию Бегуницкого сельского поселения обратилась петербурженка Наталья. Она живет в деревне Ославье, через дорогу от участка владельца животного, местного старосты Евгения Попова.

«Прошу принять меры по Попову, который имеет домашнее животное — кошку, которая около 23 часов сидела у моего забора, дразнила собак. Периодически ходит на участок и охотится на моих птиц», — говорится в заявлении.

Фото: 47news
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Евгений удивился не только тому, что его кот стал кошкой, но и возможному штрафу от двух до трех тысяч рублей за допущение перемещения домашних животных за пределы места их содержания без присмотра.

Мужчина пояснил изданию, что считает жалобу на Пушка ответным ходом Натальи. По его словам, на ее участке живут семь собак, которые лают по вечерам и беспокоят жителей деревни, ситуацию усугубляет то, что у женщины появились индюки, гуси и свиньи, тоже издающие громкие звуки и неприятные запахи. Бороться с шумом Евгений решил по закону: фиксировал завывания на видео и вызывал полицию. Со второй половины июля собачников начали штрафовать.

47news

Наталья от разговора с журналистами отказалась. Также комментариев не дал и представитель администрации Бегуницкого сельского поселения, который занимается делом Пушка. Евгений должен явиться в администрацию 24 августа.

кот Пушок
кот ПушокФото: 47news
Фото: 47news

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Комментарии (13)

264874211
Почитал - посмеялся. Спасибо. Жывотных надо беречь, раз приручили и разместили рядом. И не прикладать к деревенской жизни городских стандартов общежития. Кто адекватней, кот охотящийся на пернатых или человек, который на это жалуется? И к лаю собак и шелесту индюшачьих перьев это тоже относится.
Peshekhod
Правильно баба опасается. Такое иатерое котище ей всех индюков враз передушит и съест. Вот!
266081655
Сверху донизу все гопники..... Даже котяра )))))
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