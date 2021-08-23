Аварийный мост под Волгоградом не выдержал тяжести груженого самосвала и обвалился вместе с ним. К счастью для водителя, падать пришлось недалеко.
Как сообщает портал V1.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области, ЧП случилось около трех часов дня 23 августа на въезде в рабочий поселок Елань. По предварительной информации, 44-летний житель Краснодарского края на грузовике Renault с груженным щебнем прицепом проигнорировал знак, запрещающий въезд на мост через реку Елань машин весом более 10 тонн.
Когда машина проехала первый пролет, мост частично обрушился, грузовик упал в дыру и перевернулся на бок. Судя по фото, расстояние до земли было небольшим. Водитель грузовика не пострадал.
В администрации Волгоградской области изданию сообщили, что мост был признан аварийным в 2020 году и по нему запретили проезжать машинам массой более 10 тонн. По имеющимся данным, самосвал с грузом весил не менее 50 тонн. По факту произошедшего ведется проверка.