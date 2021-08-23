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Автомобильный мост рухнул под тяжестью грузовика со щебнем в Волгоградской области

Фото: V1.RU
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Аварийный мост под Волгоградом не выдержал тяжести груженого самосвала и обвалился вместе с ним. К счастью для водителя, падать пришлось недалеко.

Как сообщает портал V1.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области, ЧП случилось около трех часов дня 23 августа на въезде в рабочий поселок Елань. По предварительной информации, 44-летний житель Краснодарского края на грузовике Renault с груженным щебнем прицепом проигнорировал знак, запрещающий въезд на мост через реку Елань машин весом более 10 тонн.

Когда машина проехала первый пролет, мост частично обрушился, грузовик упал в дыру и перевернулся на бок. Судя по фото, расстояние до земли было небольшим. Водитель грузовика не пострадал.

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В администрации Волгоградской области изданию сообщили, что мост был признан аварийным в 2020 году и по нему запретили проезжать машинам массой более 10 тонн. По имеющимся данным, самосвал с грузом весил не менее 50 тонн. По факту произошедшего ведется проверка.

Фото: V1.RU

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Комментарии (8)

Анатолий Смирнов
Состричь с него, вроде, не очень получится. Эта скотина лысая, судя по фото. Угробил мост окончательно, угробил грузовик, лишил людей переправы, перегородил речку. Жаль, что сам не угробился. А платить за мост, возможно, его конторе придется, если он не ЧП. Опять люди пострадают на деньги...
Abu-Denis
Судя по толщине опор и балок (а столбы там, насколько вижу, толщиной в человеческую руку), этот мост и под машиной весом в тонну может проломиться.
Karl_Ivanovich
Традиционный русский вопрос: "Если я по мосту грузоподъёмностью ДО 10 тонн, очень медленно и осторожно, по краешку, потихоньку поеду на 50 тонном автопоезде, ничего ведь плохого не случиться?"
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