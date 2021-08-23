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Под Петербургом двое угнали квадроцикл, открутив забор. Сработавшей сигнализации хозяин значения не придал

Двое открутили часть забора и укатили у хозяев квадроцикл в Вартемягах

Жителя Всеволожского района Ленобласти в ночи лишили квадроцикла, оставив на память госномер. Сигнализация и забор от угонщиков не спасли.

Как стало известно «Фонтанке», днем 22 августа в полицию Всеволожского района обратилась 55-летняя местная жительница, коммерческий директор одной из фирм. Она рассказала, что между десятью часами вечера субботы и двенадцатью часами дня воскресенья от дома 3 по 2-му Верхнему переулку в коттеджном поселке Южный массив в Вартемягах был похищен квадроцикл XMR 2016 года выпуска, принадлежащий ее мужу. Стоимость техники она оценила в 1,5 миллиона рублей.

Квадроцикл был оборудован штатной сигнализацией. Со слов женщины, она сработала в 1:42, но супруг отключил ее, не придав значения. Камера видеонаблюдения засняла, как в 0:44 22 августа двое неизвестных открутили секцию забора и выкатили квадроцикл. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна.., попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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