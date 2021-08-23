Под Петербургом двое угнали квадроцикл, открутив забор. Сработавшей сигнализации хозяин значения не придал

Жителя Всеволожского района Ленобласти в ночи лишили квадроцикла, оставив на память госномер. Сигнализация и забор от угонщиков не спасли.
Как стало известно «Фонтанке», днем 22 августа в полицию Всеволожского района обратилась 55-летняя местная жительница, коммерческий директор одной из фирм. Она рассказала, что между десятью часами вечера субботы и двенадцатью часами дня воскресенья от дома 3 по 2-му Верхнему переулку в коттеджном поселке Южный массив в Вартемягах был похищен квадроцикл XMR 2016 года выпуска, принадлежащий ее мужу. Стоимость техники она оценила в 1,5 миллиона рублей.
Квадроцикл был оборудован штатной сигнализацией. Со слов женщины, она сработала в 1:42, но супруг отключил ее, не придав значения. Камера видеонаблюдения засняла, как в 0:44 22 августа двое неизвестных открутили секцию забора и выкатили квадроцикл. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).