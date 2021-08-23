Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 23 августа, около 10:30 в полицию поступило сообщение о нападении в банке, расположенном в доме 53 по Кондратьевскому проспекту. В помещение вошел немолодой мужчина и под угрозой ножа требовал от сотрудницы отдать ему деньги из кассы.



Работники филиала успели нажать на тревожную кнопку, и пока мужчина выкрикивал бессмысленные угрозы, наряд уже заходил ему со спины.



Налетчика доставили в отдел, где выяснилось, что ему 64 года и он живет по соседству с банком.

