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В банке на Кондратьевском задержали клиента, который пришел за деньгами с ножом

Полицию и Росгвардию вызвали утром 23 августа в филиал банка в Калининском районе, где мужчина требовал от операционистки денег. В качестве довода он использовал нож.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 23 августа, около 10:30 в полицию поступило сообщение о нападении в банке, расположенном в доме 53 по Кондратьевскому проспекту. В помещение вошел немолодой мужчина и под угрозой ножа требовал от сотрудницы отдать ему деньги из кассы.

Работники филиала успели нажать на тревожную кнопку, и пока мужчина выкрикивал бессмысленные угрозы, наряд уже заходил ему со спины.

Налетчика доставили в отдел, где выяснилось, что ему 64 года и он живет по соседству с банком.

Проводятся дальнейшие процессуальные действия, устанавливаются мотивы его действий.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести.. лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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