Грибники нашли у поселка Комарово скелет в спортивном костюме

Останки мужчины, который пропал осенью прошлого года, нашли в лесу Курортного района Петербурга.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 августа, накануне около четырех дня в полицию Петербурга поступило сообщение от мужчины, который вместе с ребенком пошел в лес у поселка Комарово по грибы. По предварительной информации, в овраге по пути к Щучьему озеру они нашли человеческие останки в остатках одежды.



Сотрудники СК и полиции на месте нашли скелет человека в спортивном костюме и одном ботинке. При себе у мертвеца были документы на имя 49-летнего жителя Петербурга, о пропаже которого близкие сообщили в ноябре прошлого года.

