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Грибники нашли у поселка Комарово скелет в спортивном костюме

В лесу рядом с поселком Комарово нашли человеческие останки в спортивной одежде

Останки мужчины, который пропал осенью прошлого года, нашли в лесу Курортного района Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 августа, накануне около четырех дня в полицию Петербурга поступило сообщение от мужчины, который вместе с ребенком пошел в лес у поселка Комарово по грибы. По предварительной информации, в овраге по пути к Щучьему озеру они нашли человеческие останки в остатках одежды.

Сотрудники СК и полиции на месте нашли скелет человека в спортивном костюме и одном ботинке. При себе у мертвеца были документы на имя 49-летнего жителя Петербурга, о пропаже которого близкие сообщили в ноябре прошлого года.

Останки перевезли в морг для установления причины смерти.

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Комментарии (5)

266210916
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что пр.иобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
RemyMartin
Большой спорт вреден.
Cashmare
спорт - это здоровье, говорили они
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