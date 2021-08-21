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В Петербурге на сутки полностью перекроют съезд с КАД на Московское шоссе

С 28 по 29 августа из-за дорожных работ на 65-м км КАД на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд № 1. Об этом 21 августа сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Московское шоссе в направлении города Тосно Ленинградской области», — сказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ранее «Фонтанка» писала, что 27 августа по 2 сентября на внутреннем кольце КАД будут перекрыты две полосы между развязками с проспектами Энгельса и Культуры.

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Комментарии (2)

266209764
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить.с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Piter Russo
А почему на картинке северо-восточный участок КАД с Буграми?
Тут должен быть участок рядом с Шушарами.
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