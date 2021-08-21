С 28 по 29 августа из-за дорожных работ на 65-м км КАД на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд № 1. Об этом 21 августа сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Московское шоссе в направлении города Тосно Ленинградской области», — сказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Ранее «Фонтанка» писала, что 27 августа по 2 сентября на внутреннем кольце КАД будут перекрыты две полосы между развязками с проспектами Энгельса и Культуры.