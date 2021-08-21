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Две полосы КАД перекроют между развязками с проспектами Энгельса и Культуры

С 27 августа по 2 сентября на внутреннем кольце Кольцевой автомобильной дороги будут перекрыты две полосы между развязками с проспектами Энгельса и Культуры. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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В то время как вторая и третья полосы будут недоступны для движения автомобильного транспорта, скоростной режим на первой полосе снизят до 50 км/ч.

Дорожные рабочие будут устранять колейность в круглосуточном режиме в две смены. В ведомстве также отметили, что сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

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