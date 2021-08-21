FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +16
74.36р86.86р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
8
Печать

Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram. Она решила стать голосом жителей Афганистана

Голливудская актриса Анджелина Джоли зарегистрировалась в социальной сети Instagram, чтобы рассказать о ситуации в Афганистане словами местных жителей. Об этом она сообщила 21 августа на своей странице, которая уже получила верификацию.

«Сейчас народ Афганистана теряет возможность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли. Поэтому я вышла в Instagram, чтобы поделиться их историями и дать возможность высказаться тем, кто борется за неотъемлемые права человека», — написала она.

Свой первый пост она начала с письма маленькой девочки, которая рассказывает, что афганцы живут в страхе перед боевиками запрещенного в России террористического движения «Талибан». По ее словам, когда «пришли они», «все мечты ушли в прошлое». Девочка также опасается, что народ может вернуться на «20 лет назад» и «снова не будет прав». «Жизнь темна, мы все потеряли нашу свободу, и теперь мы снова в тюрьме», — заключила она.

В середине августа столицу Афганистана Кабул заняли боевики. Террористическая группировка «Талибан» заявила, что контролирует всю территорию страны. Президент Ашраф Гани ушел в отставку. Местные, которые пытались покинуть город, столкнулись с давкой и стрельбой в аэропорту. Несколько человек погибли.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Хауаю
Ситуацию в Афганистане могла бы лучше показать Дженнифер Лопес).
Danik
На сколько колен и когда надо вставать, чтобы продемонстрировать солидарность с афганским народом?
VF812
Наркота не уходит из башки никогда.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний