Голливудская актриса Анджелина Джоли зарегистрировалась в социальной сети Instagram, чтобы рассказать о ситуации в Афганистане словами местных жителей. Об этом она сообщила 21 августа на своей странице, которая уже получила верификацию.



«Сейчас народ Афганистана теряет возможность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли. Поэтому я вышла в Instagram, чтобы поделиться их историями и дать возможность высказаться тем, кто борется за неотъемлемые права человека», — написала она.

Свой первый пост она начала с письма маленькой девочки, которая рассказывает, что афганцы живут в страхе перед боевиками запрещенного в России террористического движения «Талибан». По ее словам, когда «пришли они», «все мечты ушли в прошлое». Девочка также опасается, что народ может вернуться на «20 лет назад» и «снова не будет прав». «Жизнь темна, мы все потеряли нашу свободу, и теперь мы снова в тюрьме», — заключила она.