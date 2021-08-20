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В аэропорту Кабула применили слезоточивый газ для разгона афганцев

Военные пытаются сдержать толпу людей в столичном аэропорту Афганистана с помощью спецсредств.

«Военнослужащие применили слезоточивый газ, чтобы сдержать толпы афганцев, пытающихся проникнуть в кабульский аэропорт», — сообщает 20 августа The Wall Street Journal.

Собеседник издания также рассказал, что стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу. При этом он не смог уточнить, кто конкретно произвел выстрелы — американцы, британцы или афганцы.

Западные войска находятся в аэропорту, а «Талибан» (признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) контролирует его по периметру.

После прихода к власти талибов в аэропорту Кабула собралось множество людей, которые пытались покинуть страну. Несколько человек погибли в давке, а некоторые пытались покинуть страну на шасси улетающего американского самолета.

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Комментарии (2)

261844081
Вывозите людей! С обливабщимчя сердцем на это смотрю, мы все так сочувствием партизанам и мирным жителям 40-45, сейчас тоже самое происходит, спасайте людей!
266081655
Значит они этого достойны.....
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