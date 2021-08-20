Фото: PublicDomainPictures / Pixabay Поделиться Поделиться







Рассказываем, чем заняться на августовских выходных в городе и Ленобласти, как любителям прогуляться по улицам, так и тем, кто не планирует покидать дом.



Актуальное



Некто «Кых» спасёт и покажет свет

21 и 22 августа, 6+

Театр «Цехъ» выходит из затишья с премьерой — кукольным спектаклем «Кыхи». «Сказку о светлом для неопределённого возраста» в постановке Михаила Абрамова и Юлии Ивановой показывают два вечера подряд. Главный герой истории — маленькое неизвестное существо по имени Кых, которое оказалось таким прекрасным и светлым внутри, что смогло помочь всему лесу, когда тому угрожала опасность.



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







«Чайф» и «АукцЫон» зовут за город

С 21 до 22 августа, 6+

В Ленобласти, в Туутари-Парке, в этот уик-энд должен состояться фестиваль «Дым над водой». Играют Вячеслав Бутусов, Стас Намин и его группа «Цветы», «Чайф» и «АукцЫон». Ведущий — Олег Гаркуша. На площадку пускают только по строгим антиковидным правилам: нужна предварительная регистрация и сертификат о вакцинации или свежий ПЦР-тест.

Музыка «оживёт» в социальной сети

С 20 до 22 августа, 12+

Тем временем фестиваль «Живой» перестраховался и предпочёл перейти в онлайн. Весь уик-энд в группе «ВКонтакте» будет проходить трансляция выступлений участников. В пятницу в 18:00 — время «Торбы-на-Круче», в 20:40 коллектив сменит Animal Джаz. «Аффинаж» выйдет в эфир 21 августа в 19:10. В воскресенье в 15:10 выступит «Ундервуд», а в 17:30 — Билли Новик со своим джазовым проектом.



В музеях



Праздник в честь тельняшки проведут с песнями

С 19 августа, 6+

В Центральном военно-морском музее подготовили программу активностей и начали отмечать день рождения одного из символов флота — тельняшки — ещё в конце рабочей недели. На крейсере «Аврора» открыли выставку, посвящённую теме, а в залах основного корпуса ЦВММ уже 21 августа моряки устроят день танцев и песен. Посетить площадку стоит и ради новой тематической экспозиции «По курсу Норд-Ост». Экспозиция посвящена полярным конвоям, которые охраняли морские караваны в годы Второй мировой войны. Кураторы отобрали редкие документы, рисунки.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







На выставке о «смутном времени» расставят все точки

С 20 августа, 16+

В Музее политической истории, чья жизнь под этим, известным нам названием по сути началась в дни августовского путча в 1991 году после переименования, открывает выставку «Сохранить нельзя разрушить. Знаки препинания расставляет общество». В залах собрали картины, плакаты и графику перестроечного периода. Тут и работы Владислава Жукова, долгое время бывшего председателем секции плаката Союза художников Петербурга, и творения мастеров Александра и Светланы Фалдиных.



Фото: Александр Макаренков / Музей политической истории Поделиться Поделиться







Архивисты покажут старинную книгу

20 августа, 16+

В пятницу в Центральном государственном историческом архиве выставляют одну из самых старых дошедших до наших пор дворянских родословных книг. Экземпляр датирован 1789 годом. Такой документ существовал в каждой губернии Российской империи и содержал список привилегий высшего сословия.

За красотой обыденности — в «Росфото»

До 19 сентября, 6+

Самарский фотограф Сергей Осьмачкин занимается фотографией с молодости и многие годы фиксирует на фотоаппарат сцены из повседневной жизни. На его персональной выставке в Дворовом корпусе «Росфото» сейчас выставляют снимки из серий «Открытые пространства», «Натюрморты», «Розовый дым», «Песни обыденности», «Дворы и улицы старой Самары». Все они объединены под общим названием «Проявление обыденности».



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Музыка



Танцовщики раскроют философские смыслы

До 21 августа, 16+

В городе проходит фестиваль Open Look. В афише — показ спектакля «Танцующие катакомбы», поставленного по произведению немецкого философа Эрнста Блоха Die Glückliche Hand. 20 августа дуэт Ольги Цветковой (Москва) и Валентины Луценко станцует программу в Петрикирхе. Ну а на Новой сцене Александринки 21 августа представляют спектакль швейцарских хореографов группы Cie Neopost Foofwa — «Прелюдия к последствиям свершившегося факта».



Автор: OPEN LOOK Международный фестиваль танца<br>

На гала — Рузиматов, Буланова и прочие звёзды

22 августа, 19.00, 6+

В Александринском же театре уже в воскресенье пройдёт гала-концерт звёзд балета. Фарух Рузиматов, Марат Шемиунов, Мария Буланова и другие артисты покажут отдельные номера из «Лебединого озера», «Шехеразады», «Дон Кихота», «Корсара» и «Спартака». Артисты исполнят номер концертный номер «Умирающий лебедь»: в 1907 году балетмейстер Михаил Фокин создал его на музыку Сен-Санса для Анны Павловой.

В Петербурге дождались АИГЕЛ



22 августа, 19:00, 18+

Есть шанс, что в воскресенье в летнем дворе клуба К-30 всё-таки пройдёт живой концерт дуэта АИГЕЛ. Совсем недавно, на фестивале «Каннские львы» музыканты получили статуэтку за клип к песне You're Born, в котором большой начальник в исполнении актёра Георгия Мартиросяна окунается в прорубь и перерождается из старого чиновника в молодого.



Автор: youtube.com/ АИГЕЛ АИГЕЛ

Узнать новое



Марокко станет чуть ближе

20 августа, 19:00, 12+

Пока многие направления остаются закрытыми для путешествий, перенести желающих из Петербурга, например, в Марокко хотя бы мысленно берётся специалист в области археологии и искусства Средней и Центральной Азии и Ближнего Востока, сотрудник Эрмитажа Полина Любимова. На встрече в культурном пространстве «Третье Место» она расскажет главное об истории и обычаях одной из самых колоритных стран арабского мира. Обязательно нужна регистрация.

Водовозов кинет вызов коронавирусным домыслам

21 августа, 20:00, 16+

О выдумках и теориях заговора, которые так стремительно распространяются в пандемийное время, с горожанами готов поговорить популяризатор и, как он сам себя называет, «коллекционер медицинского шарлатанства» Алексей Водовозов. Лекция научного журналиста бесплатная, нужна регистрация.



Фото: Engin Akyurt/Pixabay Поделиться Поделиться







Прилепин откроется с неизвестных сторон

22 августа, 14:00, 18+

Автобиографический сборник писателя и публициста Захара Прилепина «Родная речь, или Не последний русский» вышел в 2021 году. На страницах рассказывается не только о Прилепине-политике или Прилепине-бойце, но о сторонах жизни автора, не так известных широкой публике: отцовстве или работе в сфере кино. Сборник публицист лично представит в «Буквоеде» на Невском проспекте, 46. Вход свободный, но количество мест ограничено.



Фото: ast.ru Поделиться Поделиться







На экранах



«Хищников» выпустят в «Родине»

С 19 августа, 18+

Год назад на Венецианском кинофестивале приз на лучший сценарий в программе «Горизонты» взяла картина «Хищники» Пьетро Кастеллитто. Теперь история двух римских семей с кардинально разным прошлым и установками, чьи судьбы пересекаются в результате одной автомобильной аварии, добралась до российских кинотеатров. Фильм в оригинале с субтитрами показывают в «Родине».

«Босс-молокосос» — на новом уровне

С 19 августа, 6+

В прокат выходит продолжение мультфильма «Босс-молокосос» от Dreamworks. Во второй части братья Тим и Тед Тэмплтоны вырастают и забывают о детских приключениях: старший становится примерным семьянином, а младший — акулой бизнеса. Но, конечно, в таком случае без нового героя в сюжете не обойтись. На этот раз дочь Тима, малышка Тина, занимает поступает на секретную службу и отправляется спасать мир. При этом привлекает старших.



Автор: youtube.com/Universal Pictures Russia

«Воспоминания» добрались до кино

20 августа. 18+

В «Авроре» досрочно показывают режиссерский дебют одного из самых успешных сценаристов — создательницы «Мира дикого Запада» Лизы Джой. Её «Воспоминания» — научная фантастика. В Майами, который стремительно уходит под воду, герой Хью Джекмана предлагает клиентам заново пережить любой момент из их жизни. Однажды персонаж встречает странную женщину и сам оказывается вовлечён в тайны криминального мира.



Автор: youtube.com/WBRussia

Боевик-классику покажут с комментарием

20 августа, 19:00, 18+

В «Авроре» же кинокритик Дмитрий Комм на выходных представит публике боевик Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка», отмечающий этим летом 40-летний юбилей. Курт Рассел исполнил главную роль. Задача — спасти президента из рук революционеров на апокалиптическом фоне Третьей мировой войны

Разговор о джазе превращают в киносеанс

21 августа, 16:00, 12+

На новой сцене Александринки днём в воскресенье тоже показывают кино: на экран выведут документальный фильм Хадифы Вонг об истории и трансформации джазового танца. Автор показывает не только выступления хореографов и танцовщиков — Дебби Аллен, Боба Фосса, Читы Риверы и десятка других, но и говорит о расизме и сексизме в сфере. Показ — часть фестиваля Open Look.



Фото: фрагмента афиши фестиваля Поделиться Поделиться







Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

