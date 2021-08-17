В «Росфото» покажут метафизическую фотографию Сергея Осьмачкина

Сергей Осьмачкин — самарский фотограф и наш современник; на выставке покажут его видение «обыденности» — того, что мы видим каждый день и красота чего не очевидна.
В Дворовом корпусе «Росфото» представят сто фотографий из его серий «Открытые пространства», «Натюрморты», «Розовый дым», «Песни обыденности» и «Дворы и улицы старой Самары», среди них — желатиносеребряные отпечатки 1978–2001 годов и цифровые снимки 2000–2021-го.
На выставке будут пейзажи, натюрморты, портреты и то, что сегодня называют уличной фотографией. Автор нарочно берет повседневные сюжеты, давая зрителю едва заметный импульс, чтобы задуматься — если есть о чем. Выставку можно посоветовать тем, кто ценит в фотографии ненавязчивость и современность (некоторые снимки сделаны как будто вчера).
Сергей Осьмачкин ещё подростком увлёкся фотографией, работал фотографом в театре, научно-исследовательском институте и на заводе. С 80-х годов участвовал в международных фотовыставках. Работы фотографа хранятся в российских и зарубежных собраниях.
Выставка «Проявление обыденности» пройдёт с 19 августа по 19 сентября 2021 г.
6+
Анастасия Семенович