FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
73.39р86.51р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

В «Росфото» покажут метафизическую фотографию Сергея Осьмачкина

Сергей Осьмачкин — самарский фотограф и наш современник; на выставке покажут его видение «обыденности» — того, что мы видим каждый день и красота чего не очевидна.

Фото: предоставлено организаторами
ПоделитьсяПоделиться

В Дворовом корпусе «Росфото» представят сто фотографий из его серий «Открытые пространства», «Натюрморты», «Розовый дым», «Песни обыденности» и «Дворы и улицы старой Самары», среди них — желатиносеребряные отпечатки 1978–2001 годов и цифровые снимки 2000–2021-го.

На выставке будут пейзажи, натюрморты, портреты и то, что сегодня называют уличной фотографией. Автор нарочно берет повседневные сюжеты, давая зрителю едва заметный импульс, чтобы задуматься — если есть о чем. Выставку можно посоветовать тем, кто ценит в фотографии ненавязчивость и современность (некоторые снимки сделаны как будто вчера).

Сергей Осьмачкин ещё подростком увлёкся фотографией, работал фотографом в театре, научно-исследовательском институте и на заводе. С 80-х годов участвовал в международных фотовыставках. Работы фотографа хранятся в российских и зарубежных собраниях.

Выставка «Проявление обыденности» пройдёт с 19 августа по 19 сентября 2021 г.

6+

Анастасия Семенович

Фото: предоставлено организаторами

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний