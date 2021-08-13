Фестиваль современного танца Open Look на неделю займет Новую сцену Александринки

С 16 по 21 августа на Новой сцене Александринского театра пройдет международный фестиваль современного танца Open Look. Зрителей ждут спектакли и перформансы, а профессионалов — мастер-классы и лаборатории.



Фото: фрагмента афиши фестиваля Поделиться Поделиться







Первый спектакль фестиваля состоится 17 августа. Хореограф Валерия Каспарова представит постановку «Черный Сад» — документальный спектакль, основанный на воспоминаниях детей, очевидцев войны в Нагорном Карабахе, которая случилась 30 лет назад.

18 августа на Новой сцене зрители увидят необычное представление на стыке современного танца и перформанса «Edge infinity» от G.G.A.M.company, проекта Галины Грачевой и Светы Кузнецовой (Москва). В этот же вечер Илья Манылов, хореограф и создатель компании MINOGA DC, воспитанник уральской школы contemporary dance, представит «Спорный пересказ» — философский ироничный спектакль.



На следующий день хореографические эксперименты продолжит уральская школа современного танца. Вечер начнет хореограф Ксения Бурмистрова из Екатеринбурга, она представит спектакль «Это мое место». «В основу спектакля легла серия документальных интервью Ксении со своими родственниками; мамой, папой, сестрами», — рассказала режиссер постановки Елена Холодова, — «Мы работали с материалом таким образом, чтобы он смог раскрыться в трех измерениях: настоящего, прошлого и будущего, при этом предлагая зону для личных размышлений каждого зрителя и наблюдателя. Музыкальное полотно, созданное композитором Владимиром Бочаровым, объединило концепцию, движение и атмосферу «моего места»».

Вечер закончит большая премьера Челябинского театра современного танца. На сцену выйдет балет с необычными куклами в постановке Ольги Пона «Спят медведи и слоны».

20 августа творческий дуэт Ольги Цветковой (Москва) и Валентины Луценко (Санкт-Петербург) представят хореографический спектакль «Танцующие катакомбы», поставленный по произведению немецкого философа Эрнста Блоха «Die Glückliche Hand». «Мы переносим танец, а за ним и театр из привычной театральной коробки в пространство, где исторический контекст самого места становится драматургией для нашей работы», — рассказали хореографы о своем спектакле. Представление состоится в Петрикирхе.



На Новой сцене Александринки в этот же день пройдет сдвоенный спектакль. Постановку «Наедине с собой» представит дуэт Анны Дельцовой и Александра Тронова. Их одноактный спектакль по мотивам стихов Бродского строится на смешении техник street dance и современного танца.



Продолжит вечер спектакль «The Box», его покажет коллектив из Москвы Kseniya Shlezinger dance project

В заключительный день фестиваля, 21 августа, зрителям представят спектакль швейцарских хореографов группы «Cie Neopost Foofwa» под названием «Прелюдия к последствиям свершившегося факта».

«Работа, построенная на идее извлечения чувственного, сенсорного и витального в хореографии Нижинского «Послеполуденный отдых фавна»», — рассказал о постановке танцовщик из Женевы Фуфуа д'Имобилите, — «Для меня здесь также присутствует родственная линия с моей матерью, поскольку Бронислава Нижинская была ее педагогом в Балете маркиза де Куэваса, а сама Нижинская танцевала в «Фавне» одну из партий. Еще в этой работе есть что-то с феминисткой и экологичной точки зрения».



Фестиваль Open Look пройдет в Петербурге в 13 раз. Организатор фестиваля — Дом танца «Каннон Данс», возглавляемый Натальей и Вадимом Каспаровыми, ежегодно представляет петербургскому зрителю мировые тренды в современном танце и в смежных дисциплинах — перформансе, кинотанце, мультимедиа, а также активно поддерживает и популяризирует отечественный contemporary dance.

16+

Мария Лащева

