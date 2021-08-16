Водовозов расскажет про коронавирус как «проверку на адекватность»

Токсиколог и популяризатор науки Алексей Водовозов считает, что новый вирус стал этакой лакмусовой бумажкой: порой вне зависимости от образования, статуса, регалий люди открываются «с совершенно неожиданных сторон». Об этом — 21 августа бесплатная лекция в Планетарии №1. 16+
Маски за пандемийное время прошли путь от «совершенно бесполезных» до главного средства защиты, в том числе для привитых. Даже возникла гипотеза: для некоторых людей маска может служить такой «предвакциной». Какое-то количество вирусных частиц через нее проникает, их недостаточно для того, чтобы человек заболел, но хватит, чтобы организм стал «знакомиться» с новым врагом и готовить иммунный ответ. Это по-прежнему осторожное предположение. А вот про «чипизацию» с помощью вакцин уверенно говорят и некоторые ученые, профессора, доктора наук — правда, не биологических, а, к примеру, экономических. Это встраивается в их стройную экономическую теорию заговора мировой элиты с целью превратить остальное население Земли в биороботов.
Водовозов «чипировался» еще на стадии испытаний «Спутника-V». Ему, в прошлом военврачу, не впервой участвовать в тестировании новых препаратов, причем в качестве не экспериментатора, а, по собственному выражению, «подопытного кролика». На какую информацию он сам обращает внимание, а над какой смеется, расскажет на лекции «Коронавирус: мифы, вакцины». Она состоится по адресу наб. Обводного канала, 74 Ц, регистрация на сайте Планетария 1. Начало в 20.00.
Александра Шеромов