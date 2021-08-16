Водовозов расскажет про коронавирус как «проверку на адекватность»

Маски за пандемийное время прошли путь от «совершенно бесполезных» до главного средства защиты, в том числе для привитых. Даже возникла гипотеза: для некоторых людей маска может служить такой «предвакциной». Какое-то количество вирусных частиц через нее проникает, их недостаточно для того, чтобы человек заболел, но хватит, чтобы организм стал «знакомиться» с новым врагом и готовить иммунный ответ. Это по-прежнему осторожное предположение. А вот про «чипизацию» с помощью вакцин уверенно говорят и некоторые ученые, профессора, доктора наук — правда, не биологических, а, к примеру, экономических. Это встраивается в их стройную экономическую теорию заговора мировой элиты с целью превратить остальное население Земли в биороботов.

