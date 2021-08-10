Захар Прилепин приедет в Петербург поговорить о своей книге и о самом себе

В воскресенье, 22 августа, в «Буквоеде» выступит писатель, публицист и политик Захар Прилепин. Поводом для встречи стал выход книги «Родная речь, или Не последний русский», посвященной его творческой деятельности. (18+)

Составителем «Родной речи» стала Людмила Зуева, которая обозначена на сайте Прилепина как координатор организации встреч, сотрудничества, конференций, выступлений, интервью писателя. В аннотации к книге говорится, что перед читателями «попытка отследить деятельность Захара Прилепина по всем указанным и некоторым неуказанным направлениям»: новый сборник расскажет поклонникам о Прилепине-писателе, Прилепине-политике, Прилепине-телеведущем, Прилепине-музыканте, Прилепине-бойце, Прилепине-редакторе, Прилепине-киноактёре, Прилепине-культуртрегере и Прилепине — многодетном отце.

Помимо этого, Захар Прилепин представит новые издания своих романов, в том числе «Обитель» в кинообложке — экранизация книги о 1920-х в Соловецком лагере вышла весной 2021 года.



Творческий вечер состоится 22 августа в 14:00 в рамках проекта «Культурная среда» в «Буквоеде» на Невском, 46. Вход свободный, но количество мест ограничено. Во время встречи всех попросят быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

