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Baza: Военные спасатели чуть не снесли садоводство, пока добирались до места крушения Ил-112В в Подмосковье

Военные пожарные нанесли серьезные повреждения садоводству в Подмосковье, когда пытались добраться до места падения военного транспортника Ил-112В. Об этом 19 августа сообщает Baza.

По данным издания, спасатели якобы снесли пять заборов, автоматические ворота и повредили электростолбы. По словам жителей СНТ, «пожарные просто не знали, куда ехать, ломая всё на своём пути», — пишет Baza. «Они не проверили местность и ехали почти наобум, несмотря на советы жителей, что через товарищество к самолёту не добраться», — добавляют журналисты.

По информации Baza, жители СНТ зафиксировали повреждения и обратились в полицию. Военные спасатели якобы признали, что были неправы, однако денег на покрытие повреждений у них нет.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112 разбился во время тренировочного полёта в Кубинке Московской области 17 августа. На борту были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Они до последнего пытались увести машину от жилых домов.

В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили, что экипаж погиб. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

По предварительной информации, причиной аварии могло стать попадание моторного масла в камеру сгорания, которое и вызвало возгорание правого двигателя. Перед крушением самолет свалился в штопор из-за несработавшей системы флюгирования винта.

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Комментарии (8)

266108100
Какой бардак во всём
Brevnault
Испанская сообразительность!
XVozut
Ну вообще через решение суда надо возмещать.
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