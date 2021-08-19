Baza: Военные спасатели чуть не снесли садоводство, пока добирались до места крушения Ил-112В в Подмосковье

Военные пожарные нанесли серьезные повреждения садоводству в Подмосковье, когда пытались добраться до места падения военного транспортника Ил-112В. Об этом 19 августа сообщает Baza.
По данным издания, спасатели якобы снесли пять заборов, автоматические ворота и повредили электростолбы. По словам жителей СНТ, «пожарные просто не знали, куда ехать, ломая всё на своём пути», — пишет Baza. «Они не проверили местность и ехали почти наобум, несмотря на советы жителей, что через товарищество к самолёту не добраться», — добавляют журналисты.
По информации Baza, жители СНТ зафиксировали повреждения и обратились в полицию. Военные спасатели якобы признали, что были неправы, однако денег на покрытие повреждений у них нет.