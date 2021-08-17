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Путин выразил соболезнования родным и близким погибших лётчиков Ил-112В

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа Ил-112В, который разбился в Подмосковье. Заявление опубликовано 17 августа на сайте Кремля.

«Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации», — говорится в телеграмме, направленной родственникам погибших.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112 разбился во время тренировочного полёта в Кубинке Московской области 17 августа. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать попадание моторного масла в камеру сгорания. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что перед падением у воздушного судна горел двигатель.

На борту Ил-112В были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Они до последнего пытались увести машину от жилых домов.

В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили, что экипаж погиб. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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Комментарии (3)

Евгений Литвинец
Интересно будет сравнить темпы посмертного награждения и уровень наград по Бе в Турции и Ил в Кубинке. А также оргвыводы по Авиации ВМФ и ОАК.
266081655
Вспомнилось выражение "крокодиловы слёзы"... Не помните, о ком?
Валерий Мазнев
" он таки упал?"
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