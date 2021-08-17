Путин выразил соболезнования родным и близким погибших лётчиков Ил-112В

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа Ил-112В, который разбился в Подмосковье. Заявление опубликовано 17 августа на сайте Кремля.
«Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации», — говорится в телеграмме, направленной родственникам погибших.