Самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Об этом сообщает 16 августа издание Gazeta.uz.

В Минобороны Узбекистана уточнили, что после ЧП двое граждан Афганистана были госпитализированы. Военное ведомство сейчас выясняет, куда и зачем летел самолет.



Источник издания рассказал, что афганцы выпрыгнули с парашютами.



После продвижения Талибана (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) афганские военные начали искать спасения в Узбекистане. Жители страны сейчас также штурмуют аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну.