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В Узбекистане разбился афганский самолет. Куда и зачем он летел — неясно

Самолет с опознавательными знаками Афганистана упал в Узбекистане

Самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Об этом сообщает 16 августа издание Gazeta.uz.

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В Минобороны Узбекистана уточнили, что после ЧП двое граждан Афганистана были госпитализированы. Военное ведомство сейчас выясняет, куда и зачем летел самолет.

Источник издания рассказал, что афганцы выпрыгнули с парашютами.

После продвижения Талибана (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) афганские военные начали искать спасения в Узбекистане. Жители страны сейчас также штурмуют аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну.

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Комментарии (3)

ДЮрьевич
В Узбекистане так понимаю никаких средств ПВО нет, летай кто хочет и куда хочет
nuga
Талибы явно пользуются поддержкой населения,что даже обученная НАТо 300 тыс армия правительства легко сдалась 89 тыс армии талибов.
Владислав М
Состоятельные афганцы бегут от мирных террористов? Самолёт-то сам упал, или ему помогли?
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