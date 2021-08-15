Талибы* начали брать Кабул, пока афганские военные спасаются в Узбекистане

15 августа МВД Афганистана, как передает Reuters , сообщило о начале наступления талибов на Кабул. Источник РИА Новости заявил, что талибы уже взяли под контроль Кабульский университет на западе афганской столицы и подняли свои флаги в одном из столичных районов.

Как пишет ТАСС , по разным данным, радикалы контролируют до 85% территории страны, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.

Из страны спешно эвакуируют иностранных дипломатов. Президент США Джозеф Байден временно направил в Афганистан дополнительно еще тысячу военных, увеличив группировку до 5000, чтобы американские гражданские служащие могли выбраться из Афганистана.



Сопротивления афганской армии практически нет. Мазари-Шариф и Джелалабад сдались без боя. Высшее военное руководство в бегах. Как сообщил источник РИА Новости, влиятельный афганский маршал Абдул-Рашид Дустум накануне пересек границу с Узбекистаном и временно находится на узбекской территории. Его резиденцию заняли талибы.



Исламское движение «Талибан» (деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001 году, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. Свергнутые талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО. После вывода войск США и НАТО «Талибан» продвигается в Афганистане очень быстрыми темпами.

