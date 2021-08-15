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Талибы* начали брать Кабул, пока афганские военные спасаются в Узбекистане

Сторонники радикального движения «Талибан»* (признано террористическим, запрещено в РФ) контролируют все крупнейшие города страны кроме Кабула — Кандагар, Герат, Джелалабад и Мазари-Шариф, а также пограничные переходы. Теперь они взялись за столицу.

Как пишет ТАСС, по разным данным, радикалы контролируют до 85% территории страны, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.

15 августа МВД Афганистана, как передает Reuters, сообщило о начале наступления талибов на Кабул. Источник РИА Новости заявил, что талибы уже взяли под контроль Кабульский университет на западе афганской столицы и подняли свои флаги в одном из столичных районов.

Из страны спешно эвакуируют иностранных дипломатов. Президент США Джозеф Байден временно направил в Афганистан дополнительно еще тысячу военных, увеличив группировку до 5000, чтобы американские гражданские служащие могли выбраться из Афганистана.

Сопротивления афганской армии практически нет. Мазари-Шариф и Джелалабад сдались без боя. Высшее военное руководство в бегах. Как сообщил источник РИА Новости, влиятельный афганский маршал Абдул-Рашид Дустум накануне пересек границу с Узбекистаном и временно находится на узбекской территории. Его резиденцию заняли талибы.

Исламское движение «Талибан» (деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001 году, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. Свергнутые талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО. После вывода войск США и НАТО «Талибан» продвигается в Афганистане очень быстрыми темпами.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.

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Комментарии (33)

261738921
надеюсь, скоро гастры сядут в свои солярисы и поедут защищать границу своих бывших республик
266198421
Ну теперь моджахеды пересядут с пикапов на вертолеты, в том числе ударные. И коалиция, и РФ их там не мало поставили. Да и другого вооружения у них теперь выше крыши.
Павел Михайлов
Если у нас не будет нормальной границы с Узбекистаном, загран паспортов и прочего, то скоро эти талибы будут шляться по России, как у себя дома.
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