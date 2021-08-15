Вертолёты «Витязь-Аэро» оставили без турполётов по Камчатке после трагедии с петербуржцами

Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта авиакомпании «Витязь-Аэро» в части коммерческих перевозок пассажиров, сообщило Министерство туризма Камчатки. Решение было принято после катастрофы с вертолетом, в которой погибли туристы из Петербурга.



«С 13.08.2021 г. авиакомпания приостанавливает пассажирские перевозки в межмуниципальном сообщении и перевозки туристических групп в Долину гейзеров и озеро Курильское до окончания срока действия ограничения», — сообщили в министерстве 15 августа.