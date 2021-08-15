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Вертолёты «Витязь-Аэро» оставили без турполётов по Камчатке после трагедии с петербуржцами

Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта авиакомпании «Витязь-Аэро» в части коммерческих перевозок пассажиров, сообщило Министерство туризма Камчатки. Решение было принято после катастрофы с вертолетом, в которой погибли туристы из Петербурга.

«С 13.08.2021 г. авиакомпания приостанавливает пассажирские перевозки в межмуниципальном сообщении и перевозки туристических групп в Долину гейзеров и озеро Курильское до окончания срока действия ограничения», — сообщили в министерстве 15 августа.

Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. На его борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Из шести петербуржцев спаслись трое, всего выплыть смогли восемь человек. Два члена экипажа попали в реанимацию. Следствие рассматривает три основные версии: плохая видимость из-за погоды (был сильный туман), отказ двигателя и ошибка пилотирования. Из воды уже подняли тела четверых.

Компания «Витязь-Аэро» работает на Камчатке с 2009 года, парк насчитывает 23 вертолёта. Совладельцем компании является депутат-миллиардер Игорь Редькин, который на днях признался, что случайно убил человека, и был помещён под домашний арест.

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Комментарии (1)

Сергей Синица
уважают, знач, петербуржцев... была б трагедия с екатеринбуржцами, по логике предложения, летали бы как будто ничего не произошло..
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