На Камчатке подняли тело четвёртой жертвы крушения Ми-8 с петербуржцами на борту

Тело четвёртого погибшего при крушении вертолёта Ми-8 в Курильском озеро на Камчатке подняли из воды на поверхность. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.



«По погодным условиям работы временно приостановлены. Будут возобновлены, если позволит погода», — отметили в ведомстве.

