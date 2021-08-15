На Камчатке подняли тело четвёртой жертвы крушения Ми-8 с петербуржцами на борту

Тело четвёртого погибшего при крушении вертолёта Ми-8 в Курильском озеро на Камчатке подняли из воды на поверхность. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
«По погодным условиям работы временно приостановлены. Будут возобновлены, если позволит погода», — отметили в ведомстве.
Вчера, как сообщала «Фонтанка», были подняты три тела — двух женщин и командира (первого пилота).
Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа. На его борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Из шести петербуржцев спаслись трое, всего выплыть смогли восемь человек. Два члена экипажа попали в реанимацию. Следствие рассматривает три основные версии: плохая видимость из-за погоды (был сильный туман), отказ двигателя и ошибка пилотирования.