По словам источника, возле разбитого вертолёта обнаружено ещё одно тело. Поднимать его планируется завтра утром.
МЧС России
Как сообщает МЧС России, операция по подъёму тел проходила с использованием глубоководных аппаратов и при участии водолазов «чрезвычайного» ведомства. Тела переданы Следственному комитету РФ.
Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро 12 августа. На его борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Из шести петербуржцев спаслись трое, всего выплыть смогли восемь человек. Два члена экипажа попали в реанимацию. Следствие рассматривает три основные версии: плохая видимость из-за погоды (был сильный туман), отказ двигателя и ошибка пилотирования. После ЧП Росавиация запретила компании «Витязь-Аэро» миллиардера Игоря Редькина перевозить пассажиров.
Первыми на помощь выплывшим туристам и двум членам экипажа пришли инспекторы Кроноцкого заповедника, их представят к награде. Затем, как пишут в комментариях в Instagram заповедника, в течение трёх часов первую медицинскую и психологическую помощь бортмеханику, находившемуся в тяжелейшем состоянии, добровольно оказывали переводчица и волонтёр заповедника. На кордоне не оказалось врача, но случайно были люди, знающие основы медпомощи. Они накладывали шину, жгут, обрабатывали раны.