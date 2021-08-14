FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +20
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Трёх погибших в вертолёте подняли из озера на Камчатке, найден ещё один

Со дна Курильского озера, в которое упал вертолёт Ми-8, подняли трёх погибших. Как сообщает 14 августа источник «Фонтанки», это две женщины и командир (первый пилот).

По словам источника, возле разбитого вертолёта обнаружено ещё одно тело. Поднимать его планируется завтра утром.

МЧС России

Как сообщает МЧС России, операция по подъёму тел проходила с использованием глубоководных аппаратов и при участии водолазов «чрезвычайного» ведомства. Тела переданы Следственному комитету РФ.

ПоделитьсяПоделиться

Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро 12 августа. На его борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Из шести петербуржцев спаслись трое, всего выплыть смогли восемь человек. Два члена экипажа попали в реанимацию. Следствие рассматривает три основные версии: плохая видимость из-за погоды (был сильный туман), отказ двигателя и ошибка пилотирования. После ЧП Росавиация запретила компании «Витязь-Аэро» миллиардера Игоря Редькина перевозить пассажиров.

Первыми на помощь выплывшим туристам и двум членам экипажа пришли инспекторы Кроноцкого заповедника, их представят к награде. Затем, как пишут в комментариях в Instagram заповедника, в течение трёх часов первую медицинскую и психологическую помощь бортмеханику, находившемуся в тяжелейшем состоянии, добровольно оказывали переводчица и волонтёр заповедника. На кордоне не оказалось врача, но случайно были люди, знающие основы медпомощи. Они накладывали шину, жгут, обрабатывали раны.

По теме (13)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266200794
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты.. 2202 2003 7520 0340
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний