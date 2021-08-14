Как сообщает 14 августа ИА «Кам 24» со ссылкой на губернатора края Владимира Солодова, на берег поднято тело пилота. Ещё двое погибших находятся рядом с вертолётом — «Фонтанка» уже сообщала о том, что на дне найдены три тела.



В больнице сейчас остаются два члена экипажа, у них тяжелые травмы, а два пассажира — гид и турист — находятся на амбулаторном лечении. Четверо туристов от медицинской помощи отказались. Из тонущего вертолёта, напомним, смогли выплыть восемь человек: два члена экипажа, гид, пять туристов.

