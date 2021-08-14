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На берег подняли тело пилота Ми-8, затонувшего на Камчатке с петербуржцами на борту

Кроноцкий заповедник показал обломки упавшего на Камчатке вертолёта

Поисковую операцию в Курильском озере на юге Камчатки продолжают МЧС, Минобороны и сотрудники Кроноцкого заповедника.

Как сообщает 14 августа ИА «Кам 24» со ссылкой на губернатора края Владимира Солодова, на берег поднято тело пилота. Ещё двое погибших находятся рядом с вертолётом — «Фонтанка» уже сообщала о том, что на дне найдены три тела.

В больнице сейчас остаются два члена экипажа, у них тяжелые травмы, а два пассажира — гид и турист — находятся на амбулаторном лечении. Четверо туристов от медицинской помощи отказались. Из тонущего вертолёта, напомним, смогли выплыть восемь человек: два члена экипажа, гид, пять туристов.

Кроноцкий заповедник на своём сайте опубликовал кадры обследования дна Курильского озера на месте крушения вертолёта. «С помощью глубоководных дронов ведётся обследование периметра вокруг потерпевшего крушение вертолёта, обнаруженного 13 августа. Мы отмечаем на карте места расположения обломков воздушного судна. В настоящее время просчитываются варианты, как поднимать вертолёт со дна озера», — рассказал директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Пётр Шпиленок.

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Пятерых сотрудников заповедника, которые помогли людям выбраться из воды, представят к награде «За спасение погибавших». Это инспекторы Константин Лукашевский, Алексей Бецелев, Александр Марандыкин, Евгений Денгес, Алексей Крутиков. Один из спасенных, Николай Корженевский, рассказывает: «Они были просто гиперпрофессиональны. Я восхищен тем, как они действовали. Вы же понимаете ситуацию, вертолет упал почти в трех километрах от берега. Услышав вертолет, они стали ждать его на посадку, потом услышали удар. Хлопок. Они были в тех же условиях, в тумане. Катера были на берегу. Они их успели каким-то образом за минуту спустить на воду и найти нас в этом тумане, в трех километрах. Это по меньшей мере чудо. Конечно же, у любого чуда есть огромный элемент профессионализма».

Вертолёт Ми-8 компании «Витязь-Аэро» утром 12 августа упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров из Москвы и Петербурга, в том числе несовершеннолетний — по данным «Фонтанки», 14-летний петербуржец. Из шести петербуржцев, находившихся на борту, спаслись трое, а всего выжили восемь человек. Два члена экипажа попали в реанимацию. Подробнее о трагедии читайте на «Фонтанке».

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