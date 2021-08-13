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Авиакомпании «Витязь-Аэро» запретили перевозить пассажиров после крушения Ми-8 на Камчатке

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании «Витязь-Аэро». Причиной послужило недавнее крушение вертолета Ми-8 на Камчатке.

Как сообщает 13 августа ТАСС, теперь компании запрещено перевозить пассажиров. А вот право осуществлять грузовые перевозки у нее сохраняется — как и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации.

Авария с вертолетом произошла утром 12 августа. Он упал в Курильское озеро на Камчатке, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе 6 петербуржцев. В катастрофе выжили восемь человек, включая журналиста телеканала «Россия-24» Михаила Корженевского.

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