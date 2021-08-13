Организатор убийства Галины Старовойтовой опять просится на свободу. Он подсчитал, что время УДО пришло

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 13 августа, осужденный за организацию убийства Старовойтовой Глущенко подсчитал, что последним приговором в августе 2015 года он получил совокупный срок в 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Задержан он фактически был в июне 2009 года и с тех пор воздухом свежим не дышал. Конец срока Глущенко приходится на 15 июня 2026 года, поэтому ему осталось отбыть 5 лет 7 дней (на момент подачи ходатайства).
По мнению его адвоката, в соответствии с пунктом «в» части 3 статьи 79 УК РФ, часть срока, по отбытии которой возможно представление к УДО, составляет не менее 2/3 наказания.
«Данные о личности Глущенко, его поведение во время предварительного следствия, судебного разбирательства, а также в период отбывания наказания в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по г. СПб и ЛО свидетельствуют о том, что Глущенко не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания и к нему может быть применено УДО», — сообщает пресс-служба со ссылкой на ходатайство адвоката Ольги Куликовой.
Адвокат также прилагает к прошению документы о том, что в период содержания в СИЗО-3 Глущенко зарекомендовал себя с положительной стороны — был дисциплинирован, исполнителен, активно участвовал в общественной жизни учреждения, не имеет взысканий: «В обращении к сотрудникам администрации вежлив и корректен, санитарно-гигиенические нормы соблюдает. Социальные связи не утратил, связь с родственниками регулярно поддерживает. Гражданских исков не имеет».
У Глущенко есть и регистрация, и жилье в Петербурге, поэтому в случае УДО он готов приступить к работе и даже нашел работодателя. Гарантийное письмо от него прилагается.
Помимо работы на воле бывший депутат Госдумы хочет взять на себя и общественную нагрузку.
«Являясь заслуженным тренером России, мастером спорта международного класса СССР, победителем крупных международных спортивных турниров, Глущенко готов и дальше участвовать в развитии спорта и физической культуры, выступать в качестве мецената в проведении спортивных турниров по единоборствам», — говорится в ходатайстве.
Помимо этого у документа есть несколько приложений в виде ходатайств общественных деятелей об УДО для Глущенко.
В разговоре с «Фонтанкой» адвокат Ольга Куликова оставила без комментариев вопросы о сфере деятельности, в которой готовы трудоустроить её доверителя, а также имена тех, кто за него ходатайствовал перед судом.
Судебное заседание назначено на 22 сентября 2021 года.
В июне прошлого года Глущенко уже подавал прощение об УДО, однако сам же его потом и аннулировал, сообщив, что просчитался со сроками своего заключения.