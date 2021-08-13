FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.57р86.35р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

Организатор убийства Галины Старовойтовой опять просится на свободу. Он подсчитал, что время УДО пришло

Осужденный по делу об убийстве Старовойтовой бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко просит об УДО

Дзержинский районный суд принял к производству ходатайство об УДО адвоката Михаила Глущенко. На свободе он, как заслуженный тренер России, хочет развивать спорт.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 13 августа, осужденный за организацию убийства Старовойтовой Глущенко подсчитал, что последним приговором в августе 2015 года он получил совокупный срок в 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Задержан он фактически был в июне 2009 года и с тех пор воздухом свежим не дышал. Конец срока Глущенко приходится на 15 июня 2026 года, поэтому ему осталось отбыть 5 лет 7 дней (на момент подачи ходатайства).

По мнению его адвоката, в соответствии с пунктом «в» части 3 статьи 79 УК РФ, часть срока, по отбытии которой возможно представление к УДО, составляет не менее 2/3 наказания.

«Данные о личности Глущенко, его поведение во время предварительного следствия, судебного разбирательства, а также в период отбывания наказания в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по г. СПб и ЛО свидетельствуют о том, что Глущенко не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания и к нему может быть применено УДО», — сообщает пресс-служба со ссылкой на ходатайство адвоката Ольги Куликовой.

Адвокат также прилагает к прошению документы о том, что в период содержания в СИЗО-3 Глущенко зарекомендовал себя с положительной стороны — был дисциплинирован, исполнителен, активно участвовал в общественной жизни учреждения, не имеет взысканий: «В обращении к сотрудникам администрации вежлив и корректен, санитарно-гигиенические нормы соблюдает. Социальные связи не утратил, связь с родственниками регулярно поддерживает. Гражданских исков не имеет».

У Глущенко есть и регистрация, и жилье в Петербурге, поэтому в случае УДО он готов приступить к работе и даже нашел работодателя. Гарантийное письмо от него прилагается.

Помимо работы на воле бывший депутат Госдумы хочет взять на себя и общественную нагрузку.

«Являясь заслуженным тренером России, мастером спорта международного класса СССР, победителем крупных международных спортивных турниров, Глущенко готов и дальше участвовать в развитии спорта и физической культуры, выступать в качестве мецената в проведении спортивных турниров по единоборствам», — говорится в ходатайстве.

Помимо этого у документа есть несколько приложений в виде ходатайств общественных деятелей об УДО для Глущенко.

В разговоре с «Фонтанкой» адвокат Ольга Куликова оставила без комментариев вопросы о сфере деятельности, в которой готовы трудоустроить её доверителя, а также имена тех, кто за него ходатайствовал перед судом.

Судебное заседание назначено на 22 сентября 2021 года.

В июне прошлого года Глущенко уже подавал прощение об УДО, однако сам же его потом и аннулировал, сообщив, что просчитался со сроками своего заключения.

В августе 2015 года Октябрьский суд приговорил Глущенко за организацию посягательства на Старовойтову к 13 годам колонии и присоединил их к предыдущему наказанию по делу о вымогательстве, назначив 17 лет.
Ранее Глущенко дал показания на Владимира Барсукова как соорганизатора убийства.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

nalchik11
В 2015 дали 17 лет, пусть с него и считает
ivan5_5e4d10fe646f6
Интересно Старовойтова если бы не погибла была бы ща в политике или отошла от дел. В 1998 была совершенно иная климат удивительно.
staroverspb
"Судебное заседание назначено на 22.09.2020."
Фъ, исправляйте.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний