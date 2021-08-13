Организатор убийства Галины Старовойтовой опять просится на свободу. Он подсчитал, что время УДО пришло

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 13 августа, осужденный за организацию убийства Старовойтовой Глущенко подсчитал, что последним приговором в августе 2015 года он получил совокупный срок в 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Задержан он фактически был в июне 2009 года и с тех пор воздухом свежим не дышал. Конец срока Глущенко приходится на 15 июня 2026 года, поэтому ему осталось отбыть 5 лет 7 дней (на момент подачи ходатайства).

По мнению его адвоката, в соответствии с пунктом «в» части 3 статьи 79 УК РФ, часть срока, по отбытии которой возможно представление к УДО, составляет не менее 2/3 наказания.



«Данные о личности Глущенко, его поведение во время предварительного следствия, судебного разбирательства, а также в период отбывания наказания в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по г. СПб и ЛО свидетельствуют о том, что Глущенко не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания и к нему может быть применено УДО», — сообщает пресс-служба со ссылкой на ходатайство адвоката Ольги Куликовой. Адвокат также прилагает к прошению документы о том, что в период содержания в СИЗО-3 Глущенко зарекомендовал себя с положительной стороны — был дисциплинирован, исполнителен, активно участвовал в общественной жизни учреждения, не имеет взысканий: «В обращении к сотрудникам администрации вежлив и корректен, санитарно-гигиенические нормы соблюдает. Социальные связи не утратил, связь с родственниками регулярно поддерживает. Гражданских исков не имеет». У Глущенко есть и регистрация, и жилье в Петербурге, поэтому в случае УДО он готов приступить к работе и даже нашел работодателя. Гарантийное письмо от него прилагается.

