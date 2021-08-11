Белорус под градусом прихватил машину под Петербургом и хотел уехать на ней на родину, где объявлен в розыск

Похищенный во Всеволожском районе Ленобласти микроавтобус остановили на Киевском шоссе. Водитель оказался пьян и пытался перегнать машину в Белоруссию, хотя сам объявлен там в федеральный розыск.
Как стало известно «Фонтанке», утром 10 августа с заявлением об угоне в полицию обратился 49-летний житель Всеволожского района Ленобласти. Между девятью часами вечера 9 августа и десятью утра 10 августа от дома 34 по Шоссейной улице в Янино был похищен его Ford Transit 2003 года выпуска. Стоимость машины он оценил в 300 тысяч рублей. Об угоне хозяину «Форда» сообщил слесарь — в марте этого года автомобилист попал в ДТП, после чего машина находилась в ремонте.
В 14:45 во вторник сотрудники ГИБДД задержали похищенный «Форд» на 70-м километре трассы Р-23 Петербург — Псков. За рулем был нетрезвый 46-летний гражданин Белоруссии, к тому же не имеющий водительских прав. Мужчина признался, что хотел на этом микроавтобусе пересечь российско-белорусскую границу, после чего оставить машину. В Белоруссии он с февраля находится в федеральном розыске как скрывшийся от органов следствия.
Мужчину передали всеволожским полицейским. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).