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Дудергофский канал в Петербурге очистили от водорослей. Под водой работала машина-амфибия

В Петербурге Дудергофский канал избавили от водной растительности

В период со 2 по 8 августа специалисты «Ленводхоза» косили водоросли в Дудергофском канале Петербурга, а также на береговых откосах городских гидротехнических сооружений. Водные объекты очищали с помощью самоходной машины-амфибии.

Как сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию 11 августа, специалисты учреждения передвигались по поверхности водоемов и одновременно с этим косили и собирали траву.

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Работы также удалось закончить на объектах в Приморском и Выборгском районах города. Специалисты «Ленводхоза» собрали и отправили на специализированный полигон около двух кубометров водорослей.

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Комментарии (4)

262370901
А когда уже Дудергофское Озеро почистят? Зарастает!
266114515
Не далее как вчера поздно вечером были на Дудергофском канале в районе Полежаевского парка - весь заросший водорослями и кувшинками. Ничего там не очищено. Канал зарастает...
AlBerkut
На втором фото и есть та самая подводная чудо-амфибия? 🤔😎😂😂
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