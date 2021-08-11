В период со 2 по 8 августа специалисты «Ленводхоза» косили водоросли в Дудергофском канале Петербурга, а также на береговых откосах городских гидротехнических сооружений. Водные объекты очищали с помощью самоходной машины-амфибии.



Как сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию 11 августа, специалисты учреждения передвигались по поверхности водоемов и одновременно с этим косили и собирали траву.