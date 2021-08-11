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КАД между развязками с Приморским шоссе и Парашютной улицей сузят на неделю

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Дорожные работы ограничат проезд по кольцевой автодороге Петербурга на участке между Приморским шоссе и Парашютной улицей. Там будут устранять колейность покрытия проезжей части одновременно в обоих направлениях.

Как сообщает 11 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 12 по 18 августа будут попеременно перекрывать по одной полосе как на внешнем, так и на внутреннем кольце на участке с 9-го по 10-й километр КАД. На оставшейся свободной для движения полосе ограничат скорость до 50 км/ч. Всего на этом участке по две полосы в каждом направлении, и колейность устранят на всех полосах.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Работы будут вести круглосуточно, в две смены. Выполнит их ООО СПК «Зелёный город». Сроки производства ремонта могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

266142325
И это конечно надо делать одновременно с работами на участке КАД Выборгское ш. - пр. Энгельса. Что б пробка еще больше была.
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