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Мужчина, учивший сына водить и пойманный «вредным» петербуржцем, получил два протокола

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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Полиция Петербурга после публикации в СМИ видео возмущенного горожанина привлекла к административной ответственности мужчину, усадившего за руль своей машины подростка. Вдобавок подозрения у правоохранителей вызвали номера автомобиля и состояние водителя.

Как сообщает 11 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 10 августа полиция возбудила административное производство по факту публикации в СМИ о водителе KIA, который передал управление машиной подростку, а сам сидел с другим ребенком на пассажирском месте. Это заметил очевидец, остановил импровизированный урок вождения и снял на видео, за что был назван вредным человеком.

В одиннадцать часов вечера вторника сотрудники ГИБДД остановили попавший на видео «КИА» на повороте с Лесной улицы на Советский проспект. За рулем был 41-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Полицейским он признался, что 6 августа в 11 часов утра действительно передал управление автомобилем своему 14-летнему сыну у дома 32 по улице Заводской, чтобы научить того водить машину.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

При проверке автомобиля полицейские засомневались в подлинности номеров. KIA изъяли и поместили на стоянку, чтобы позже исследовать. Водителя же с признаками алкогольного опьянения направили на медосвидетельствование. В отношении мужчины были составлены два административных протокола: по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки детей) и части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления автомобилем лицу без водительских прав).

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (10)

А кто из вас не ездил так у отца на коленях?
Rovesnik_Kommunizma
Депортировать урюка и всех делов.
Skazochny
всё правильно сделал.
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