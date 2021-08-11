Полиция Петербурга после публикации в СМИ видео возмущенного горожанина привлекла к административной ответственности мужчину, усадившего за руль своей машины подростка. Вдобавок подозрения у правоохранителей вызвали номера автомобиля и состояние водителя.

Как сообщает 11 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 10 августа полиция возбудила административное производство по факту публикации в СМИ о водителе KIA, который передал управление машиной подростку, а сам сидел с другим ребенком на пассажирском месте. Это заметил очевидец, остановил импровизированный урок вождения и снял на видео, за что был назван вредным человеком.