Полиция Петербурга после публикации в СМИ видео возмущенного горожанина привлекла к административной ответственности мужчину, усадившего за руль своей машины подростка. Вдобавок подозрения у правоохранителей вызвали номера автомобиля и состояние водителя.
Как сообщает 11 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 10 августа полиция возбудила административное производство по факту публикации в СМИ о водителе KIA, который передал управление машиной подростку, а сам сидел с другим ребенком на пассажирском месте. Это заметил очевидец, остановил импровизированный урок вождения и снял на видео, за что был назван вредным человеком.
В одиннадцать часов вечера вторника сотрудники ГИБДД остановили попавший на видео «КИА» на повороте с Лесной улицы на Советский проспект. За рулем был 41-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Полицейским он признался, что 6 августа в 11 часов утра действительно передал управление автомобилем своему 14-летнему сыну у дома 32 по улице Заводской, чтобы научить того водить машину.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
При проверке автомобиля полицейские засомневались в подлинности номеров. KIA изъяли и поместили на стоянку, чтобы позже исследовать. Водителя же с признаками алкогольного опьянения направили на медосвидетельствование. В отношении мужчины были составлены два административных протокола: по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки детей) и части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления автомобилем лицу без водительских прав).