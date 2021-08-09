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«Вредный» петербуржец не дал Kia с подростком за рулём доехать до парадной

Урок вождения для слишком юного молодого человека в Невском районе Петербурга закончился принудительной остановкой в считанных метрах до дома. Взрослый, взявший на себя роль инструктора, возмущений прохожего не понял.

Видеозапись случившегося 9 августа публикует портал «Мегаполис». На кадрах сердитый оператор во дворе в Усть-Славянке заставляет мужчину взять в свои руки управление белой «КИА Рио», на водительском месте которой, по его словам, сидит подросток.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

Мужчина юный возраст водителя не оспаривает. «Десять метров до дома, — указывает он в сторону и изумляется, — что я тебе плохого сделал?.. Какая тебе разница? Если я совершил преступление, я отвечаю... Такие вредные люди есть на Земле!»

Спор он решил не продолжать и сменил подростка на месте водителя. Младший ребёнок, которого, похоже, отец до этого вёз на коленях, так и остался на переднем пассажирском месте.

«КИА Рио» 2017 года выпуска зарегистрирована на компанию с пропиской в Симферополе. Основным её видом деятельности указана работа рекламных агентств. За последние два года седан накатал на петербургских дорогах полтора десятка штрафов.

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Комментарии (5)

senya
Правильно надо проучить ,чтобы уважал закон
SU LUX INN
вот Душнила! это Власти создают атмосферу страха и Стукачества, снова как в 37-м!
aaignat
Раз отвечает, то пусть теперь заднюю не включает
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