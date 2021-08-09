Урок вождения для слишком юного молодого человека в Невском районе Петербурга закончился принудительной остановкой в считанных метрах до дома. Взрослый, взявший на себя роль инструктора, возмущений прохожего не понял.



Видеозапись случившегося 9 августа публикует портал «Мегаполис». На кадрах сердитый оператор во дворе в Усть-Славянке заставляет мужчину взять в свои руки управление белой «КИА Рио», на водительском месте которой, по его словам, сидит подросток.