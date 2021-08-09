Урок вождения для слишком юного молодого человека в Невском районе Петербурга закончился принудительной остановкой в считанных метрах до дома. Взрослый, взявший на себя роль инструктора, возмущений прохожего не понял.
Видеозапись случившегося 9 августа публикует портал «Мегаполис». На кадрах сердитый оператор во дворе в Усть-Славянке заставляет мужчину взять в свои руки управление белой «КИА Рио», на водительском месте которой, по его словам, сидит подросток.
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Мужчина юный возраст водителя не оспаривает. «Десять метров до дома, — указывает он в сторону и изумляется, — что я тебе плохого сделал?.. Какая тебе разница? Если я совершил преступление, я отвечаю... Такие вредные люди есть на Земле!»
Спор он решил не продолжать и сменил подростка на месте водителя. Младший ребёнок, которого, похоже, отец до этого вёз на коленях, так и остался на переднем пассажирском месте.
«КИА Рио» 2017 года выпуска зарегистрирована на компанию с пропиской в Симферополе. Основным её видом деятельности указана работа рекламных агентств. За последние два года седан накатал на петербургских дорогах полтора десятка штрафов.