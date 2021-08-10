ЕС не хочет помогать Литве деньгами на строительство забора на границе с Белоруссией

Еврокомиссия не собирается выделять средства из бюджета Евросоюза на возведение заграждения на границе Белоруссии и Литвы. Об этом сообщил 10 августа представитель ЕК Адальберт Янц, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.



«Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС», — приводит его слова ТАСС.



Литва оценила возведение четырёхметрового сетчатого забора с колючей проволокой в 150 млн евро. Власти заявили, что заграждение придётся строить в кредит.