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ЕС не хочет помогать Литве деньгами на строительство забора на границе с Белоруссией

Еврокомиссия не собирается выделять средства из бюджета Евросоюза на возведение заграждения на границе Белоруссии и Литвы. Об этом сообщил 10 августа представитель ЕК Адальберт Янц, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС», — приводит его слова ТАСС.

Литва оценила возведение четырёхметрового сетчатого забора с колючей проволокой в 150 млн евро. Власти заявили, что заграждение придётся строить в кредит.

Как сообщалось ранее, власти Литвы готовы платить нелегальным мигрантам 300 евро за добровольное возвращение на родину.

В Литву через границу с Белоруссией в этом году попали более 4000 мигрантов, преимущественно из Ирака, уточняет издание. МИД страны отмечает, что среди нелегалов есть и россияне.

Ранее МВД Литвы показало, как перебежчиков провожают до границы. Для незаконно попавших на территорию европейской страны иностранцев организовали временный центр размещения. Накануне они устроили там бунт из-за условий содержания.

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Комментарии (4)

Dazdraperma
Весьмирснами!
Piter Russo
Ишь как, а такие перспективы открывались литовским чиновникам по получению доп. финансирования с Брюсселя... можно было бы еще и следовую полосу соорудить и финансирование на трактора для этого получить.
baddancer
Пусть строят из соломы и кизяка, как это сейчас делают чубатые.
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