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МВД Литвы показало видео, где нелегалов провожают из Белоруссии прямо до границы

Агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ (Frontex) с вертолёта засняло, как группу нелегалов провожают со стороны Белоруссии к литовской границе. Таким убежище не светит, заверили власти Литвы.

«У нас и раньше были косвенные доказательства того, что незаконный ввоз мигрантов через литовскую границу не происходит без ведома белорусских властей. На отснятом видео отчетливо видна попытка нелегальных мигрантов прийти в Литву. Им помогают лица, управляющие транспортными средствами той же модели, которую используют и сотрудники Государственного пограничного комитета Белоруссии», — приводятся на сайте МВД Литвы 3 августа слова министр внутренних дел Агне Билотайте.

МВД Литвы отмечает, что у Белоруссии безвизовые отношения со многими странами, приглашает иностранцев к себе как в страну без военных конфликтов. Те, кто приехал туда по туристической визе, должны так же легально покинуть страну. «Однако прибывающих в Беларусь лиц используют для организации гибридной агрессии против Литвы», — констатировали в ведомстве.

В этом году с территории Белоруссии в Литву прибыли уже 4 026 нелегалов. Большинство из них — выходцы из стран Азии и Африки. Сейчас власти обрабатывают их запросы на получение убежища, домой уже отправился выходец из Камеруна.

«Те, кто просит убежища на разумных и законных основаниях, могут подать заявление о предоставлении убежища по прибытии на действующие международные пункты пограничного контроля», — подчеркнули в МВД. «Лица, которые умышленно пытаются пересечь границу в запрещенных местах, должны расцениваться как совершающие преступление — незаконный переход государственной границы», — цитирует Билотайте Deutsche Welle.

Минувшей ночью несколько групп нелегалов вернули в Беларусь, пишет Delfi со ссылкой на МВД. «В первую очередь нелегалам, наверное, говорят, что они заблудились. Ведь они приехали в великолепную страну Беларусь, любовались ее природой и заблудились, сейчас они могут продолжить свой тур по Беларуси», — приводит издание слова вице-министра МВД Арнольдаса Абрамавичюса.

Для незаконно попавших на территорию европейской страны иностранцев организовали временный центр размещения. Накануне они устроили там бунт из-за условий содержания.

Некоторым удаётся просочиться через границу незамеченными, но их сдают местные жители. Так, например, около 10 человек вышли в Каунасе из автобуса с польскими номерами, пишет Delfi. По данным департамента статистики, в понедельник, 2 августа, в Литве были задержаны 185 нелегалов. Страна намерена поставить на границе с Белоруссией сетчатый забор.

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Комментарии (14)

266081655
Лука их, видимо, на такси подвозит к дырке в заборе с Литвой....
SNOW
Теперь начнется пинг-понг. Ночью бульбаши литовцам туристов через границу подкидывают, днем те их подкидывают взад.
***_555
У погранцов РБ бизнес или приказ?
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