«У нас и раньше были косвенные доказательства того, что незаконный ввоз мигрантов через литовскую границу не происходит без ведома белорусских властей. На отснятом видео отчетливо видна попытка нелегальных мигрантов прийти в Литву. Им помогают лица, управляющие транспортными средствами той же модели, которую используют и сотрудники Государственного пограничного комитета Белоруссии», — приводятся на сайте МВД Литвы 3 августа слова министр внутренних дел Агне Билотайте.

МВД Литвы отмечает, что у Белоруссии безвизовые отношения со многими странами, приглашает иностранцев к себе как в страну без военных конфликтов. Те, кто приехал туда по туристической визе, должны так же легально покинуть страну. «Однако прибывающих в Беларусь лиц используют для организации гибридной агрессии против Литвы», — констатировали в ведомстве.

В этом году с территории Белоруссии в Литву прибыли уже 4 026 нелегалов. Большинство из них — выходцы из стран Азии и Африки. Сейчас власти обрабатывают их запросы на получение убежища, домой уже отправился выходец из Камеруна.

«Те, кто просит убежища на разумных и законных основаниях, могут подать заявление о предоставлении убежища по прибытии на действующие международные пункты пограничного контроля», — подчеркнули в МВД. «Лица, которые умышленно пытаются пересечь границу в запрещенных местах, должны расцениваться как совершающие преступление — незаконный переход государственной границы», — цитирует Билотайте Deutsche Welle.

Минувшей ночью несколько групп нелегалов вернули в Беларусь, пишет Delfi со ссылкой на МВД. «В первую очередь нелегалам, наверное, говорят, что они заблудились. Ведь они приехали в великолепную страну Беларусь, любовались ее природой и заблудились, сейчас они могут продолжить свой тур по Беларуси», — приводит издание слова вице-министра МВД Арнольдаса Абрамавичюса.