МИД Литвы: среди нелегалов, попадающих в страну через Белоруссию, есть россияне

Среди нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть в Литву через границу с Белоруссией, нашлись россияне. Об этом 3 августа заявил замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас в эфире «Эха Москвы».



«У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать», — сказал он, не уточнив количество граждан РФ, просочившихся в страну.



Всего с начала года в руки литовских пограничников попалось свыше четырех тысяч нелегальных мигрантов. В прошлом году их было меньше сотни. Две трети задержанных, отметил Адоменас, граждане Ирака.

