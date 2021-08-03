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МИД Литвы: среди нелегалов, попадающих в страну через Белоруссию, есть россияне

Среди нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть в Литву через границу с Белоруссией, нашлись россияне. Об этом 3 августа заявил замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас в эфире «Эха Москвы».

«У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать», — сказал он, не уточнив количество граждан РФ, просочившихся в страну.

Всего с начала года в руки литовских пограничников попалось свыше четырех тысяч нелегальных мигрантов. В прошлом году их было меньше сотни. Две трети задержанных, отметил Адоменас, граждане Ирака.

Ранее МВД Литвы показало, как перебежчиков провожают до границы. Для незаконно попавших на территорию европейской страны иностранцев организовали временный центр размещения. Накануне они устроили там бунт из-за условий содержания.

Некоторым удаётся просочиться через границу незамеченными, но их сдают местные жители. Так, например, около 10 человек вышли в Каунасе из автобуса с польскими номерами, пишет Delfi. По данным департамента статистики, в понедельник, 2 августа, в Литве были задержаны 185 нелегалов. Страна намерена поставить на границе с Белоруссией сетчатый забор с колючей проволокой.

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Комментарии (3)

266081655
Союзное государство России и Беларуси тает на глазах....
Вспомнилось "Хлопцы разбегаются в разные стороны - у пана
атамана нема золотого запасу.... Если так дальше пойдёт, я и сам
разбегусь в разные стороны...."
Cвифт
.... и грузины ))) .... ладно - у нас Мордор, но они то чего разбегаются как тараканы из страны победившей демократии.
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