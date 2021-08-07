Власти Литвы решили платить по 300 евро согласившимся покинуть страну нелегальным мигрантам

Глава департамента миграции МВД Литвы рассказала о новой тактике борьбы с потоком мигрантов с белорусско-литовской границы.
«Литовские пограничники и миграционные службы предложат деньги нелегальным мигрантам, желающим вернуться в свою страну», — рассказала 7 августа Эвелина Гудзинскайте в эфире радио LRT.
По ее словам, нелегалам будут единовременно выдавать по 300 евро (примерно 25,8 тысячи рублей) при посадке на самолет. Это, по заверениям департамента миграции, должно «ускорить их отъезд». При повторном попадании в Литву деньги снова получить не удастся.
Наплыв мигрантов в Литву и ЕС через Белоруссию обострился в июле. Вильнюс объявил из-за этого режим «экстремальной ситуации» и даже начал строить стену на границе. МИД прибалтийской республики утверждает, что среди нелегалов, попадающих в страну через Белоруссию, есть россияне. Всего с начала года в руки литовских пограничников попалось свыше четырех тысяч мигрантов. Белорусский президент Александр Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы, чтобы не допустить выдворения нелегалов обратно.