Литва будет строить забор на границе с Белоруссией в кредит

У Литвы нет собственных средств на возведение забора на границе с Белоруссией, поэтому строить заграждение придётся в кредит. Об этом 4 августа сообщила премьер-министр прибалтийской страны Ингрида Шимоните.

«Если говорить о средствах, то сейчас это будут средства, которые выделят из госбюджета, имея в виду, что баланс госбюджета отрицательный, т. е. бюджет с дефицитом, это будет означать кредитные средства», — приводит слова Шимоните издание Delfi.

Впрочем, правительство не исключает, что в финансировании проекта поучаствует ЕС, поскольку речь идёт о границе Евросоюза. Этот вопрос пока остаётся открытым.