Литва будет строить забор на границе с Белоруссией в кредит

У Литвы нет собственных средств на возведение забора на границе с Белоруссией, поэтому строить заграждение придётся в кредит. Об этом 4 августа сообщила премьер-министр прибалтийской страны Ингрида Шимоните.
«Если говорить о средствах, то сейчас это будут средства, которые выделят из госбюджета, имея в виду, что баланс госбюджета отрицательный, т. е. бюджет с дефицитом, это будет означать кредитные средства», — приводит слова Шимоните издание Delfi.
Впрочем, правительство не исключает, что в финансировании проекта поучаствует ЕС, поскольку речь идёт о границе Евросоюза. Этот вопрос пока остаётся открытым.
Служба охраны госграницы Литвы предложила возвести сетчатый забор с колючей проволокой высотой 4 метра и длиной 508 км. Его стоимость оценивается примерно в 150 млн евро.
В Литву через границу с Белоруссией в этом году попали 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака, уточняет издание. МИД страны отмечает, что среди нелегалов есть и россияне.