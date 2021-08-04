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Литва будет строить забор на границе с Белоруссией в кредит

У Литвы нет собственных средств на возведение забора на границе с Белоруссией, поэтому строить заграждение придётся в кредит. Об этом 4 августа сообщила премьер-министр прибалтийской страны Ингрида Шимоните.

«Если говорить о средствах, то сейчас это будут средства, которые выделят из госбюджета, имея в виду, что баланс госбюджета отрицательный, т. е. бюджет с дефицитом, это будет означать кредитные средства», — приводит слова Шимоните издание Delfi.

Впрочем, правительство не исключает, что в финансировании проекта поучаствует ЕС, поскольку речь идёт о границе Евросоюза. Этот вопрос пока остаётся открытым.

Служба охраны госграницы Литвы предложила возвести сетчатый забор с колючей проволокой высотой 4 метра и длиной 508 км. Его стоимость оценивается примерно в 150 млн евро.

В Литву через границу с Белоруссией в этом году попали 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака, уточняет издание. МИД страны отмечает, что среди нелегалов есть и россияне.

Ранее МВД Литвы показало, как перебежчиков провожают до границы. Для незаконно попавших на территорию европейской страны иностранцев организовали временный центр размещения. Накануне они устроили там бунт из-за условий содержания.

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
И что моя дача не на границе с Литвой. Уже который год вокруг дачи хочу новый забор возвести: то денег не хватает, то материалы вздорожают до неприличия. А тут хотя бы с одной стороной заграница помогла.
AlBerkut
Владельцы кредитопомоек воспряли духом!
У них авто в кредит, на нём хоть ездить можно, а у трибалтийского вымирата кредитозабор😎😂😂😂😂😂
Dazdraperma
Тю... Анам тут втирают, что в Литве денег - куры не клюют. Население, мол, там живет припеваючи и процветает.
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