Развод на миллиарды. Билл Гейтс уступил строчку в списке богатейших людей планеты после выплат бывшей жене

Бракоразводный процесс и платежи бывшей супруге снизили позиции основателя Microsoft Билла Гейтса в списке богатейших людей мира. Миллиардер, состояние которого оценивается в 129,6 млрд долларов, уступил четвертую строчку рейтинга основателю Facebook Марку Цукербергу, который заработал 130,3 млрд долларов.

Из документов, направленных в Комиссию по ценным бумагам США (SEC), следует, что управляющая инвестициями Билла Гейтса Cascade Investment, перевела Мелинде Гейтс акции ряда компаний на общую сумму более чем в 2,4 миллиарда долларов, пишет 9 августа Forbes. Кроме того, Мелинда Гейтс ранее уже получила акции от Cascade Investment на сумму более чем 3,2 миллиарда долларов.

