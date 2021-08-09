Развод на миллиарды. Билл Гейтс уступил строчку в списке богатейших людей планеты после выплат бывшей жене

Бракоразводный процесс и платежи бывшей супруге снизили позиции основателя Microsoft Билла Гейтса в списке богатейших людей мира. Миллиардер, состояние которого оценивается в 129,6 млрд долларов, уступил четвертую строчку рейтинга основателю Facebook Марку Цукербергу, который заработал 130,3 млрд долларов.
Из документов, направленных в Комиссию по ценным бумагам США (SEC), следует, что управляющая инвестициями Билла Гейтса Cascade Investment, перевела Мелинде Гейтс акции ряда компаний на общую сумму более чем в 2,4 миллиарда долларов, пишет 9 августа Forbes. Кроме того, Мелинда Гейтс ранее уже получила акции от Cascade Investment на сумму более чем 3,2 миллиарда долларов.
Гейтс объявил о разводе в мае этого года после 27 лет брака всего через два года после того, как о расставании со своей женой Маккензи Скотт заявил в 2019 году основатель Amazon и один из богатейших людей мира Джефф Безос. Этот развод привел к разделению 16-процентной доли пары в Amazon.com Inc. в соотношении 75–25 в пользу Безоса. Это сделало Скотт четвертой богатейшей женщиной в мире.