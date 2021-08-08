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Петербургский журналист Дмитрий Запольский скончался в Риге

Петербургский журналист Дмитрий Запольский, живший за границей с 2011 года, скончался в Риге в возрасте 62 лет. Об этом 8 августа в его аккаунте в Facebook написала его жена Елизавета.

Она уточнила, что он путешествовал вместе с семьей. «Предположительно тромб, хотя точной информации пока нет. Смерть была внезапной и быстрой», — пишет она. Запольский с семьей в последние годы жил в Финляндии, жена пишет, что хоронить его собираются там и добавляет, что семье необходима финансовая поддержка.

Дмитрий Запольский родился в Ленинграде в 1958 году. Работал в газете «Смена» в конце восьмидесятых. В 1990 году был избран народным депутатом Ленсовета XXI созыва. Позже работал на Пятом канале, региональном телевидении, также был главным редактором корпорации «Русское видео». В 2011 году эмигрировал из России, после чего жил в основном в Финляндии. Написал популярную книгу о девяностых годах в Петербурге.

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Комментарии (14)

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