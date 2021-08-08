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Петербург отдохнет от ливней. Циклон несет тепло к началу рабочей недели

Прогноз погоды в Петербурге на начало рабочей недели

Петербуржцы смогут передохнуть от ливней. Об этом 8 августа сообщает специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Он уточняет, что погоду будет определять теплый сектор атлантического циклона. «При облачной с прояснениями погоде небольшие дожди пройдут лишь местами, и солнечные лучи смогут лучше прогреть воздушные массы, возвращая показания термометров в рамки климата», — пишет Леус.

Температура воздуха составит от +22 до +24 градусов, юго-западный ветер не разгонится быстрее 2–7 м/с. По прогнозу специалиста, следующие три дня Петербург обойдется практически без осадков, температура поднимется до +25 градусов.

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Комментарии (3)

Штиль
Ливень был утром, минут 20 - 30 поливало очень активно.
Очевидно, подходит фраза: временами осадки.
Смотрите прогноз погоды на сайте форека.ру, практически всегда верный.
Piter Russo
Погода такая ясная, что прям все туманно, местами и временами дожди)
hal9000
Вчера вечером смотрел погоду..на сегодня был прогноз солнечно...а сегодня утром посмотрел уже прогноз на сегодня ливень...а по факту облачно сегодня..)..
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