Петербург отдохнет от ливней. Циклон несет тепло к началу рабочей недели

Он уточняет, что погоду будет определять теплый сектор атлантического циклона. «При облачной с прояснениями погоде небольшие дожди пройдут лишь местами, и солнечные лучи смогут лучше прогреть воздушные массы, возвращая показания термометров в рамки климата», — пишет Леус.



Температура воздуха составит от +22 до +24 градусов, юго-западный ветер не разгонится быстрее 2–7 м/с. По прогнозу специалиста, следующие три дня Петербург обойдется практически без осадков, температура поднимется до +25 градусов.

