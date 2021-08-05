У мультфильма «Южный парк» будет еще 6 сезонов и 14 полнометражных лент

Создатели мультсериала «Южный парк» заключили новые договоренности с американским медиагигантом ViacomCBS, в который входят крупнейшие мировые развлекательные каналы и студии. В результате сделки проект продлили до 2027 года, за это время будут сняты 14 полнометражных анимационных картин и новые сезоны сериала. Отмечая, что исполнительным продюсерам и авторам проекта Трею Паркеру и Мэтту Стоуну заплатят не меньше 900 миллионов долларов, Bloomberg называет сделку одной из крупнейших в истории телевидения.

Подробности сюжетов ни одной из будущих серий не разглашаются. Должно выйти как минимум шесть новых сезонов. Сатирический мультсериал знаменит тем, что каждый эпизод дорабатывается непосредственно перед выпуском, а не готовится заранее: это позволяет обыгрывать в «Южном парке» наиболее интересное и актуальное из происходящего в мире.



Сериал выходит в эфир с 1997 года, что делает его вторым по продолжительности после «Симпсонов» в истории американского телевидения. Он славится большим количеством обсценной лексики, чёрным юмором, брутальными эпизодами, сатирой на религиозную тематику и острыми сюжетами. За историю «Южного парка» разных персонажей неоднократно озвучивали знаменитости, например Джордж Клуни и Дженнифер Энистон.



Первой полнометражной лентой с героями проекта — друзьями из небольшого американского городка — стал фильм «South Park: Bigger, Longer & Uncut» («Южный парк: большой, длинный и необрезанный»), вышедший в 1999 году. В прокате лента собрала больше 80 миллионов долларов.

