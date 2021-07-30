Собрание акционеров «Метростроя» назначено на 31 августа. В тот же день компанию могут окончательно признать банкротом

Согласно данным, которые опубликованы 30 июля на портале раскрытия корпоративной информации, собрание назначено на 31 августа. В повестке утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, избрание совета директоров и ревизионной комиссии, а также аудитора.

Именно на 31 августа назначено заседание арбитражного суда по банкротному делу «Метростроя», где с высокой вероятностью будет введено конкурсное производство в предприятии. Ранее совместно предприятие города и ВТБ «Метрострой Северной столицы» подало ходатайство о том, чтобы войти в дело вместо других кредиторов, так как выкупило долги «Метростроя» перед ними.

У «Метростроя», который находится в процедуре наблюдения, из-за корпоративного конфликта регулярно возникают проблемы по кворуму на собраниях и голосованию по основным вопросам деятельности общества. В частности, из-за этого предприятие долгое время оставалось без генерального директора и переизбранного совета директоров. С января 2021 года там все же появился совет директоров, а затем врио гендиректора Иван Каргин, который был выбран на постоянной основе уже в апреле. Сейчас Смольный намерен заменить Каргина на Алексея Старкова.

При этом предприятие продолжает строить несколько станций в Петербурге, однако город уже не скрывает, что делает ставку на нового подрядчика — совместное с ВТБ предприятие «Метрострой Северной столицы».