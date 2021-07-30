Да мне в Испанию, к дочке. Трое кубинцев попытались переплыть из России в Эстонию через Нарву на надувных матрасах, еще четверо предпочли сушу

Жители Острова свободы попытались прорваться в Европу через Россию. Для этого им нужно было переплыть Нарву, но российские пограничники прервали операцию.
Как рассказали 30 июля в пресс-службе Погрануправления ФСБ, трое кубинцев 1970, 1968, 1992 г. р. были задержаны при попытке нелегального пересечения границы в Ленобласти. Мужчины, вооружившись надувными матрасами, планировали форсировать реку. При себе у них были сумки с личными вещами, средства гигиены, документы.
Задержанные рассказали, что бежали в Европу в поисках лучших условий жизни, Россию использовали как транзитную точку.
«Иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь», — уточнили в ведомстве. В России они находились с нарушениями миграционного законодательства.
Вторую группу латиноамериканцев задержали вблизи Ивангорода. Четверо молодых кубинцев (двое 1993
Всех иностранцев суд приговорил к штрафам и выдворению.
Двух выходцев из латиноамериканской страны с матрасами задержали у Нарвы в мае.