Да мне в Испанию, к дочке. Трое кубинцев попытались переплыть из России в Эстонию через Нарву на надувных матрасах, еще четверо предпочли сушу

Жители Острова свободы попытались прорваться в Европу через Россию. Для этого им нужно было переплыть Нарву, но российские пограничники прервали операцию.

Как рассказали 30 июля в пресс-службе Погрануправления ФСБ, трое кубинцев 1970, 1968, 1992 г. р. были задержаны при попытке нелегального пересечения границы в Ленобласти. Мужчины, вооружившись надувными матрасами, планировали форсировать реку. При себе у них были сумки с личными вещами, средства гигиены, документы.

Задержанные рассказали, что бежали в Европу в поисках лучших условий жизни, Россию использовали как транзитную точку.