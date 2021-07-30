FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +19
73.19р86.86р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
2
Печать

Да мне в Испанию, к дочке. Трое кубинцев попытались переплыть из России в Эстонию через Нарву на надувных матрасах, еще четверо предпочли сушу

Жители Острова свободы попытались прорваться в Европу через Россию. Для этого им нужно было переплыть Нарву, но российские пограничники прервали операцию.

Как рассказали 30 июля в пресс-службе Погрануправления ФСБ, трое кубинцев 1970, 1968, 1992 г. р. были задержаны при попытке нелегального пересечения границы в Ленобласти. Мужчины, вооружившись надувными матрасами, планировали форсировать реку. При себе у них были сумки с личными вещами, средства гигиены, документы.

Задержанные рассказали, что бежали в Европу в поисках лучших условий жизни, Россию использовали как транзитную точку.

«Иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь», — уточнили в ведомстве. В России они находились с нарушениями миграционного законодательства.

Вторую группу латиноамериканцев задержали вблизи Ивангорода. Четверо молодых кубинцев (двое 1993 г. р., остальные — 1994 и 1997) приехали в приграничный город на машине с водителем из Таджикистана. Как утверждают в ПУ ФСБ, они тоже готовились перебраться тайком в Эстонию. «Следует отметить, что к незаконному убытию через государственную границу Российской Федерации задержанные готовились основательно. Об этом свидетельствуют результаты проверочных мероприятий в отношении граждан Кубы, внешнего осмотра и исследования имевшихся при них электронных устройств, логически выстроенной и подготовленной легенды, а также выбор места предполагаемого нарушения границы», — отметили в ведомстве.

Всех иностранцев суд приговорил к штрафам и выдворению.

Двух выходцев из латиноамериканской страны с матрасами задержали у Нарвы в мае.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266081655
В эту ночь решили 3 кубинца пересечь границу по воде....
Piter Russo
А чего не через Белоруссию и Литву или Латвию?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний