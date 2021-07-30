«КовиВак» и «ЭпиВакКорона» возвращаются в Петербург

Петербуржцы в ближайшие недели вновь смогут вакцинироваться «чумаковским» «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной» от «Вектора». Дефицитные препараты вернутся в город на Неве, анонсировали в Смольном.
«На следующей неделе ожидается поставка 91 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». В течение ближайших двух недель планируется поставка вакцин «Спутник», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», — говорится в опубликованном 30 июля пресс-релизе Смольного.
Общий запас вакцины в Петербурге — более 125 тысяч комплектов доз. А мощности прививочных пунктов хватит, чтобы прививать по 40 тысяч человек в день. Сейчас в среднем в день проводится более 30 тысяч инъекций, большая часть из них — это вторые прививки. Доля первичной вакцинации снизилась до 12 тысяч человек в день.
Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге первой дозой привиты 1,3 миллиона человек. Полностью завершили цикл 960 тысяч человек.
Ранее «Фонтанка» публиковала рассказы вакцинированных «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». А о том, какие побочные эффекты бывают после вакцинации первой и второй дозой «Спутника V», читайте здесь и тут. Кроме того, «Фонтанка» рассказывала о том, что делать, если антитела после вакцинации так и не появились — такие случаи не редкость.
Накануне глава комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что несколько полностью привитых пациентов умерли в Петербурге от коронавируса.