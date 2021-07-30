«КовиВак» и «ЭпиВакКорона» возвращаются в Петербург

Петербуржцы в ближайшие недели вновь смогут вакцинироваться «чумаковским» «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной» от «Вектора». Дефицитные препараты вернутся в город на Неве, анонсировали в Смольном.



«На следующей неделе ожидается поставка 91 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». В течение ближайших двух недель планируется поставка вакцин «Спутник», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», — говорится в опубликованном 30 июля пресс-релизе Смольного.

Общий запас вакцины в Петербурге — более 125 тысяч комплектов доз. А мощности прививочных пунктов хватит, чтобы прививать по 40 тысяч человек в день. Сейчас в среднем в день проводится более 30 тысяч инъекций, большая часть из них — это вторые прививки. Доля первичной вакцинации снизилась до 12 тысяч человек в день.