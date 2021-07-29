Морской биолог Кристофер Ма в глубинах Атлантического океана запечатлел морскую звезду и губку, обратив внимание на их сходство с героями мультфильмов Nickelodeon Губкой Бобом и его другом Патриком.



Яркую жёлто-розовую парочку обнаружили с помощью глубоководного аппарата на склоне подводной горы под названием Retriever seamount, которая расположена в 200 милях (322 км) к востоку от Нью-Йорка, пишет 29 июля Business Insider.

«Обычно я избегаю таких сравнений... Но, вау, [это] Губка Боб и Патрик в реальной жизни!» — написал в Twitter исследователь.