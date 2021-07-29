Морской биолог Кристофер Ма в глубинах Атлантического океана запечатлел морскую звезду и губку, обратив внимание на их сходство с героями мультфильмов Nickelodeon Губкой Бобом и его другом Патриком.
Яркую жёлто-розовую парочку обнаружили с помощью глубоководного аппарата на склоне подводной горы под названием Retriever seamount, которая расположена в 200 милях (322 км) к востоку от Нью-Йорка, пишет 29 июля Business Insider.
«Обычно я избегаю таких сравнений... Но, вау, [это] Губка Боб и Патрик в реальной жизни!» — написал в Twitter исследователь.
*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP— Christopher Mah (@echinoblog) July 27, 2021
Существует более 8 500 видов губок, эти существа живут в океане последние 600 миллионов лет, но очень немногие из них напоминают квадратную форму Губки Боба. Та, что похожа на мультипликационного героя, принадлежит к роду Hertwigia. Морского биолога особенно удивил её яркий цвет, потому что большинство обитателей глубин (фото сделано на глубине более мили, или 1,6 км) имеют белый или оранжевый окрас, который помогает маскироваться в мало освещенной среде.
У морской звезды Chondraster, обнаруженной поблизости, есть пять лучей-отростков с присосками, которые позволяют передвигаться и прикрепляться к камням и другим поверхностям. Обычно они тёмно-розовые, светло-розовые или белые. Этот экземпляр тоже отличился ярким цветом.
Who lives in a pineapple under the sea?— 9GAG (@9GAG) July 29, 2021
📸 @echinobloghttps://t.co/2AmafrhGbW
Как пояснил Ма, губки — излюбленное лакомство морских звёзд, так что «Патрик» вряд ли приблизился к «Губке Бобу» с дружескими намерениями. Биолог напомнил, что в отличие от анимационных героев, реальные их прототипы живут гораздо глубже, чем представляется в мультфильме.