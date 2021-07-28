МВД будет выдворять иностранцев из России за участие в массовых драках

На фоне растущего количества массовых драк, которые зачастую случаются на почве межнационального конфликта, Министерство внутренних дел России стало выдворять их участников за пределы страны и запрещать им въезд.
Как рассказали 28 июля в пресс-службе МВД, столкновения наблюдались в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге. При этом во время драк создавалась угроза жизни и здоровью людей, применялась сила против сотрудников правоохранительных органов, блокировалось движение транспорта.
Задержанных в ходе конфликтов иностранных граждан задерживают на 15 суток, далее они либо уезжают из России добровольно, либо их выдворяют. «С учетом общественной опасности совершенных деяний приняты решения о неразрешении въезда указанным иностранным гражданам в Россию. Если они самостоятельно не покинут территорию Российской Федерации — будут приняты меры по их депортации», — отметили в МВД.
Ночью 13 июля массовая драка с участием пары сотен человек произошла в Москве у станции «Кузьминки». 103 участника были депортированы. В Подмосковье в конфликте со стрельбой 20 июля были замешаны около 20 человек из Средней Азии. 6 июля на севере Москвы задержали после массовой драки 19 человек. 14 мая в Приморском районе Петербурга с арматурой и дубинками атаковали друг друга около ста мигрантов, в отделы увезли 45 человек, после задержали ещё шестерых.