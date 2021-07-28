МВД будет выдворять иностранцев из России за участие в массовых драках

На фоне растущего количества массовых драк, которые зачастую случаются на почве межнационального конфликта, Министерство внутренних дел России стало выдворять их участников за пределы страны и запрещать им въезд.

Как рассказали 28 июля в пресс-службе МВД, столкновения наблюдались в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге. При этом во время драк создавалась угроза жизни и здоровью людей, применялась сила против сотрудников правоохранительных органов, блокировалось движение транспорта.