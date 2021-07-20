FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
74.35р87.61р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
3
Печать

«Палки, бутылки и стрельба». Гости из Средней Азии устроили массовую драку в Подмосковье

Массовую драку со стрельбой устроили гости из Средней Азии в Подмосковье

Около двадцати мигрантов устроили массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома в подмосковной Апрелевке. Об этом 20 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В одном из жилых домов в Апрелевке около 20 человек устроили массовую драку. Предварительно установлено, что ее участниками стали мигранты из Средней Азии. В ходе драки они использовали палки, бутылки, была стрельба, из какого именно оружия, будет установлено», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что драка произошла в ночь на 18 июля. В результате было повреждено несколько автомобилей, припаркованных во дворе. Причина конфликта устанавливается.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Local
Пока только между собой.Пока...
265928365
Кирпичная стена. разноцветных в ряд. Пулемет. И потом трупик отправить на их родину.
dedmoroz_5e4d8827384c2
лианы, камни, палки, ветки, кокосы это всё нормально, а вот пестики надо у них изъять/
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний