«Палки, бутылки и стрельба». Гости из Средней Азии устроили массовую драку в Подмосковье

Около двадцати мигрантов устроили массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома в подмосковной Апрелевке. Об этом 20 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«В одном из жилых домов в Апрелевке около 20 человек устроили массовую драку. Предварительно установлено, что ее участниками стали мигранты из Средней Азии. В ходе драки они использовали палки, бутылки, была стрельба, из какого именно оружия, будет установлено», — рассказал собеседник агентства.



Он уточнил, что драка произошла в ночь на 18 июля. В результате было повреждено несколько автомобилей, припаркованных во дворе. Причина конфликта устанавливается.

