Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, сообщение о потасовке поступило в полицию около половины девятого вечера накануне. Очевидцы утверждали, что дерутся около ста мигрантов, у некоторых из них в руках дубинки и арматура.



Перекресток Вербной и Репищевой захватывают камеры уличного видеонаблюдения. Оружия на кадрах не видно, впрочем, как и самой массовой драки. Больше она оказалась похожа на игру в «догонялки».