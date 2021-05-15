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«С арматурой и дубинками». Полиция разбиралась с массовой дракой мигрантов на севере Петербурга

Мигранты устроили массовую драку в Петербурге

Очевидцы рассказали о сотне человек, которые затеяли драку в Приморском районе Петербурга. В отделы полиции увезли почти половину.

Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, сообщение о потасовке поступило в полицию около половины девятого вечера накануне. Очевидцы утверждали, что дерутся около ста мигрантов, у некоторых из них в руках дубинки и арматура.

Перекресток Вербной и Репищевой захватывают камеры уличного видеонаблюдения. Оружия на кадрах не видно, впрочем, как и самой массовой драки. Больше она оказалась похожа на игру в «догонялки».

Прибывшим вскоре полицейским не удалось застать даже беготни, но участники еще не разошлись. В отделы доставили 45 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

VF812
на диванах трутни оау перевернули)
Franklin_Delano_Roosevelt
депортировать на Родину по месту рождения... самый гуманный выход.
viking
депорт всех! и закрыть границы,
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