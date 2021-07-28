Конфликт случился на Садовой улице. Артист заявил полицейским, что его избили и ограбили двое неизвестных. По словам потерпевшего, он вышел из бара «Голубая устрица» с сумкой, в которой лежали семь тысяч рублей, и незнакомцы этой сумкой завладели, а потом ее отдали, но уже без денег. На записи манипуляции с сумкой не видны.
Фонтанка.ру
Полиция возбудила уголовное дело по статье 161 («Грабеж») и задержала уроженца Дагестана Мухамеда Абдулгапурова. В феврале 2021 года он получил реальный срок за грабеж и разбой и уже успел освободиться.
Ранее «Фонтанка» писала, что неприятная встреча 41-летнего мужчины, который позже представился сотрудникам полиции как артист балета Михайловского театра, произошла в минувшее воскресенье после выхода из гей-клуба на улице Ломоносова.