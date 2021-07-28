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Избиение танцора Михайловского театра в Петербурге попало на видео

В распоряжении «Фонтанки» 28 июля оказалась видеозапись уличного конфликта с участием артиста балета Михайловского театра. Ограбление, о котором он заявил полиции, — под вопросом. Камера уличного наблюдения запечатлела удар, от которого рухнул танцор, и суету вокруг него.

Конфликт случился на Садовой улице. Артист заявил полицейским, что его избили и ограбили двое неизвестных. По словам потерпевшего, он вышел из бара «Голубая устрица» с сумкой, в которой лежали семь тысяч рублей, и незнакомцы этой сумкой завладели, а потом ее отдали, но уже без денег. На записи манипуляции с сумкой не видны.

Фонтанка.ру

Полиция возбудила уголовное дело по статье 161 («Грабеж») и задержала уроженца Дагестана Мухамеда Абдулгапурова. В феврале 2021 года он получил реальный срок за грабеж и разбой и уже успел освободиться.

Ранее «Фонтанка» писала, что неприятная встреча 41-летнего мужчины, который позже представился сотрудникам полиции как артист балета Михайловского театра, произошла в минувшее воскресенье после выхода из гей-клуба на улице Ломоносова.

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Комментарии (27)

265961685
Я чего-то не понял: "гей в законе"=балерун получил по морде. были у него 7тр(на секундочку, менее 5% его белой ЗП) или он успел пропить в тематическом баре- видео молчит. новость=прикол в чём? или на "Фъ" опять "разогрев"=вброс навоза в вентилятор на тему геев и аульцев?
мухомор
Смею предположить, что о в феврале был суд, а дагестанец уже до этого неизвестно сколько сидел в СИЗО. Суд зачёл срок в изоляторе.

Только закон трёх страйков (ошибок) спасёт.
Мастер Ответов
Я правильно понял автора статьи " В феврале 21 года он получил реальный срок , но уже успел освободиться" ?
Потрясающие законы в современной россее - три месяца и три дня - это "реальный срок" для уголовника.
Спасибо вам, Вадим Вадимыч, за нашу потрясающе насыщенную жизнь! Дай то бог вам править адом после смерти.
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