Артист балета Михайловского театра станцевал «па-де-труа» с двумя грабителями после выхода из гей-клуба. Финал уличной постановки трагичен

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 27 июля, по подозрению в двойном ограблении сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя одной из северокавказских республик. По данным «Фонтанки», это произошло на Думской улице. Ранее он уже был судим за кражу, грабёж и разбой.



В полицейском главке также уточнили, что преступления произошли в минувшие выходные в центре Петербурга. В субботу наушники и мобильный телефон отобрали у 22-летнего мужчины на набережной канала Грибоедова. После этого с его банковской карты также были переведены деньги. В воскресенье после встречи с неизвестными с синяками и без 7 тысяч рублей остался 41-летний артист балета.



В обоих случаях возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Сотрудники полиции не исключают, что задержанный действовал не один, его предполагаемого сообщника ищут.



«Фонтанке» стали известны подробности одного из описанных преступлений, где жертвой выступил 41-летний мужчина. По информации нашего издания, сотрудникам полиции он представился артистом балета Михайловского театра. Его неприятная встреча с агрессорами состоялась после выхода из гей-клуба на улице Ломоносова, когда он направился в сторону Садовой. В какой-то момент на его пути появились двое южан. После непродолжительного диалога один из них ударил танцора кулаком в лицо, отчего тот упал на асфальт. Опустошив его сумку, грабители рассмеялись и скрылись в направлении Невского проспекта.

