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Артист балета Михайловского театра станцевал «па-де-труа» с двумя грабителями после выхода из гей-клуба. Финал уличной постановки трагичен

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на двух жителей Петербурга. Его предполагаемого сообщника ищут. Одной из их жертв стал артист балета Михайловского театра.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 27 июля, по подозрению в двойном ограблении сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя одной из северокавказских республик. По данным «Фонтанки», это произошло на Думской улице. Ранее он уже был судим за кражу, грабёж и разбой.

В полицейском главке также уточнили, что преступления произошли в минувшие выходные в центре Петербурга. В субботу наушники и мобильный телефон отобрали у 22-летнего мужчины на набережной канала Грибоедова. После этого с его банковской карты также были переведены деньги. В воскресенье после встречи с неизвестными с синяками и без 7 тысяч рублей остался 41-летний артист балета.

В обоих случаях возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Сотрудники полиции не исключают, что задержанный действовал не один, его предполагаемого сообщника ищут.

«Фонтанке» стали известны подробности одного из описанных преступлений, где жертвой выступил 41-летний мужчина. По информации нашего издания, сотрудникам полиции он представился артистом балета Михайловского театра. Его неприятная встреча с агрессорами состоялась после выхода из гей-клуба на улице Ломоносова, когда он направился в сторону Садовой. В какой-то момент на его пути появились двое южан. После непродолжительного диалога один из них ударил танцора кулаком в лицо, отчего тот упал на асфальт. Опустошив его сумку, грабители рассмеялись и скрылись в направлении Невского проспекта.

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Комментарии (18)

266178660
Я нашла его инсту) yarmiychuk
rumet
да, красавцы с фонтани (возможно, того не желая явно) подводят к мысли - что тех, кто фоткается голышом в соцсетях или ходит не в те бары - грабить и избивать вполне естественно, если не оправданно.
264534071
мда, фонтанка... все грустнее читать такие опусы без указания авторства. Видимо, самому автору стыдно за эту грязь, вот и не подписывается. Единственное объяснение этой желтухи - у автора 5 детей голодных и отсутствует возможность зарабатывать иным способом
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